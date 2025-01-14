В Испании планируют ввести единый билет для транспорта в 2026 году — Finance.ua

В Испании планируют ввести единый билет для транспорта в 2026 году Сегодня 08:33 — Личные финансы

В Испании планируют ввести единый билет для транспорта в 2026 году

Министр транспорта Оскар Пуэнте анонсировал создание единого билета в 2026 году, который позволит воспользоваться всеми видами общественного транспорта по всей стране.

Такая модель уже успешно реализована в Австрии и Германии.

Цель проекта — сделать транспорт более доступным, уменьшить затраты для пользователей и способствовать экологичному передвижению.

В Германии, например, тариф после тестового билета за 9 евро сейчас составляет 58 евро в месяц.

Испания планирует адаптировать эту модель к местным потребностям, включая скидки для семей.

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