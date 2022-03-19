В Helsi обновили сервис онлайн-консультаций врачей для всех украинцев — Finance.ua

В Helsi обновили сервис онлайн-консультаций врачей для всех украинцев

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В Helsi обновили сервис онлайн-консультаций врачей для всех украинцев

В Helsi обновили сервис онлайн-консультаций врачей для всех украинцев.

Приемы проводят врачи всех специальностей — как государственных, так и частных медучреждений, передает пресс-служба КГГА.

Все онлайн приемы бесплатные даже при обращении к врачам частных медицинских учреждений. При этом направление к узкому специалисту не нужно. Для онлайн-приема также не требуется подписанная декларация: можно записаться к врачу, независимо от его местоположения.

Для этого нужно:

перейти по ссылке и выбрать врача нужной специальности;

выбрать удобный день и время;

дождаться выбранного времени.

Просмотреть индивидуальные расписания онлайн-приемов можно на странице каждого врача.

После консультации вы сможете просмотреть детали приема в кабинете Helsi

Все медики зарегистрированы в Национальной системе Электронной системы здравоохранения, их данные и квалификация подтверждены Минздравом. К сервису Helsi ежедневно присоединяются врачи со всей Украины, даже те, кто сейчас находится за границей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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