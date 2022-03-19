В Helsi обновили сервис онлайн-консультаций врачей для всех украинцев — Finance.ua
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В Helsi обновили сервис онлайн-консультаций врачей для всех украинцев

Сегодня 09:41Личные финансы
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В Helsi обновили сервис онлайн-консультаций врачей для всех украинцевВ Helsi обновили сервис онлайн-консультаций врачей для всех украинцев
В Helsi обновили сервис онлайн-консультаций врачей для всех украинцев.
Приемы проводят врачи всех специальностей — как государственных, так и частных медучреждений, передает пресс-служба КГГА.
Все онлайн приемы бесплатные даже при обращении к врачам частных медицинских учреждений. При этом направление к узкому специалисту не нужно. Для онлайн-приема также не требуется подписанная декларация: можно записаться к врачу, независимо от его местоположения.

Для этого нужно:

  • перейти по ссылке и выбрать врача нужной специальности;
  • выбрать удобный день и время;
  • дождаться выбранного времени.
Просмотреть индивидуальные расписания онлайн-приемов можно на странице каждого врача.
После консультации вы сможете просмотреть детали приема в кабинете Helsi.
Все медики зарегистрированы в Национальной системе Электронной системы здравоохранения, их данные и квалификация подтверждены Минздравом. К сервису Helsi ежедневно присоединяются врачи со всей Украины, даже те, кто сейчас находится за границей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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