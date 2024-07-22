В Харьковской области отремонтировали третий мост, взорванный в 2022 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Харьковской области отремонтировали третий мост, взорванный в 2022 году

Казна и Политика
10
В Харьковской области отремонтировали третий мост, взорванный в 2022 году
В Харьковской области отремонтировали третий мост, взорванный в 2022 году
В Харьковской области открыли движение уже по третьему мосту, восстановленному после разрушений из-за российского вторжения.
Об этом сообщило Государственное агентство по восстановлению.
Как говорится в сообщении, мост на автодороге Р-79 был разрушен, чтобы остановить продвижение врага еще в начале войны.
После того, как украинские военные отбросили россиян, сразу начали восстанавливать сооружение, ведь по этой дороге проходит один из наиболее важных логистических маршрутов.
Кроме того, дорога связывает сразу четыре района Харьковской области.
«По состоянию на сейчас почти завершили капитальный ремонт моста. Осталось нанести дорожную разметку и упорядочить прилегающую территорию», — добавили в Госагентстве.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.