В Харьковской области отремонтировали третий мост, взорванный в 2022 году — Finance.ua

В Харьковской области отремонтировали третий мост, взорванный в 2022 году Сегодня 17:10 — Казна и Политика

В Харьковской области отремонтировали третий мост, взорванный в 2022 году

В Харьковской области открыли движение уже по третьему мосту, восстановленному после разрушений из-за российского вторжения.

Об этом сообщило Государственное агентство по восстановлению.

Как говорится в сообщении, мост на автодороге Р-79 был разрушен, чтобы остановить продвижение врага еще в начале войны.

После того, как украинские военные отбросили россиян, сразу начали восстанавливать сооружение, ведь по этой дороге проходит один из наиболее важных логистических маршрутов.

Кроме того, дорога связывает сразу четыре района Харьковской области.

«По состоянию на сейчас почти завершили капитальный ремонт моста. Осталось нанести дорожную разметку и упорядочить прилегающую территорию», — добавили в Госагентстве.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.