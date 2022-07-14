В Госпотребслужбе раскрыли масштабную коррупционную схему — Finance.ua
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В Госпотребслужбе раскрыли масштабную коррупционную схему

Криминал
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В Госпотребслужбе раскрыли масштабную коррупционную схему
В Госпотребслужбе раскрыли масштабную коррупционную схему, ssu.gov.ua
В Госпродпотребслужбе правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему. В результате практически всем топ-руководителям объявили о подозрении.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Руководители Госпотребслужбы пытались создать подконтрольное предприятие, которое в течение всего текущего года должно было незаконно «освоить» более 650 млн гривен из госбюджета. При этом главной задачей компании было участие в тендерных процедурах.
Чиновники обнаружили соучастников, с которыми распределили роли и согласовали этапы выполнения схемы. Чиновники рассчитывали, что для старта «предприятия» необходимо 2,5 млн гривен. После чего Госпотребслужба объявила тендер на разработку базы данных электронного госреестра кормовых добавок, на что было выделено 2,6 млн гривен из бюджета страны.
«Тендер выиграла аффилированная с госучреждением фирма. И это при том, что по сравнению с другими участниками тендерной процедуры данная фирма предложила самую высокую цену», — говорится в сообщении.
СБУ обнаружила, что «победитель» тендера предоставил Госпотребслужбе «готовый реестр» через сутки после того, как был подписан договор. Фирма получила за «работу» 2,3 млн гривен, однако после проверки СБУ оказалось, что база данных реестра отсутствует.
Фигурантам уже сообщили о подозрении. Среди них:
  • и. о. главы Госпродпотребслужбы;
  • заместитель главы Госпродпотребслужбы;
  • директор финансового департамента Госпродпотребслужбы;
  • руководитель сектора государственных закупок Госпродпотребслужбы;
  • и. о. директора одного из государственных предприятий;
  • руководитель частной компании.
Их подозревают в присвоении и завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, а также в служебном подлоге, что повлекло тяжкие последствия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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