В Госдепартаменте США отреагировали на признание Северной Кореей своего участия в войне против Украины — Finance.ua

В Госдепартаменте США отреагировали на признание Северной Кореей своего участия в войне против Украины
В Госдепартаменте США призвали Северную Корею забрать свои войска из россии, а рф — прекратить любую поддержку КНДР. Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap.
Отмечается, заявление пресс-секретаря ведомства появилось через несколько часов после того, как стало известно, что Центральное телеграфное агентство КНДР впервые подтвердило развертывание своих войск на стороне россии в войне против Украины.
В Госдепе, в частности, отметили, что «третьи страны, принимающие участие в российско-украинской войне, такие как КНДР», «несут ответственность».
«Мы озабочены прямой вовлеченностью КНДР в войну. Развертывание военных сил КНДР в россии и любая поддержка, оказываемая российской федерацией КНДР в ответ, должны прекратиться», — цитирует агентство чиновника.
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