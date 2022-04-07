В Германии задержали грузовой самолет, принадлежащий гражданам рф — Finance.ua
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В Германии задержали грузовой самолет, принадлежащий гражданам рф

Сегодня 17:10Фондовый рынок
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Самолет Boeing 747 авиакомпании Cargologicair UK, принадлежащей российской корпорации «Волга-Днепр», застрял в немецком аэропорту. Власти Германии запретили воздушному судну вылет из Франкфурт-Хан.
Об этом пишет Die Zeit.
Отмечается, что самолет задержали в немецком аэропорту из-за санкций, введенных против россии за полномасштабное вторжение в Украину. При этом за каждый день простоя самолета его владелец должен заплатить аэропорту 1200 евро. На какой срок введен запрет — не известно.
В свою очередь, в Министерстве транспорта Германии рассказали, что Cargologicair UK на 100% принадлежит Cargo Logic Holding Ltd, которой владеют граждане рф Алексей Исайкин и Сергей Шкляник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: УНІАН
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