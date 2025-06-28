В Германии снова фиксируют рекордную численность населения — Finance.ua

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В Германии снова фиксируют рекордную численность населения

Мир
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В Германии снова фиксируют рекордную численность населения
В Германии снова фиксируют рекордную численность населения
Несмотря на то, что количество рождений в Германии в 2024 году было меньше количества смертей, население страны выросло — из-за миграции.
Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления Германии, которые приводит портал Welt.

Сколько человек проживает в Германии

К концу 2024 года в Германии проживало почти 83,6 миллиона человек, что является самым большим зафиксированным показателем. Рост по сравнению с 2023 годом составил 0,1% или 121 тысяча человек.

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Рост населения связан с прибытием иностранцев: по данным Федерального статистического управления, иностранное население Германии выросло на 283 тысячи человек, или 2,3%.
Доля иностранцев в населении Германии выросла с 14,5% к концу 2023 года до 14,8% к концу 2024 года.
Крупнейшие группы иностранцев составляли:
  • турки (около 1,4 миллиона);
  • украинцы (около 1,1 миллиона);
  • сирийцы (около 890 тысяч).
Естественного прироста населения в Германии в 2024 году снова не зафиксировали, поскольку смертность превысила рождаемость на 330 тысяч.
По материалам:
Європейська правда
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