В Германии снова фиксируют рекордную численность населения — Finance.ua

В Германии снова фиксируют рекордную численность населения Сегодня 07:07 — Мир

В Германии снова фиксируют рекордную численность населения

Несмотря на то, что количество рождений в Германии в 2024 году было меньше количества смертей, население страны выросло — из-за миграции.

Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления Германии, которые приводит портал Welt.

Сколько человек проживает в Германии

К концу 2024 года в Германии проживало почти 83,6 миллиона человек, что является самым большим зафиксированным показателем. Рост по сравнению с 2023 годом составил 0,1% или 121 тысяча человек.

Рост населения связан с прибытием иностранцев: по данным Федерального статистического управления, иностранное население Германии выросло на 283 тысячи человек, или 2,3%.

Доля иностранцев в населении Германии выросла с 14,5% к концу 2023 года до 14,8% к концу 2024 года.

Крупнейшие группы иностранцев составляли:

турки (около 1,4 миллиона);

украинцы (около 1,1 миллиона);

сирийцы (около 890 тысяч).

Естественного прироста населения в Германии в 2024 году снова не зафиксировали, поскольку смертность превысила рождаемость на 330 тысяч.

Європейська правда По материалам:

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