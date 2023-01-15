В Германии разрабатывают электрический автобан — Finance.ua

В Германии разрабатывают электрический автобан 15.01.2023, 00:13 — Энергетика

Исследователи из Университета Эрлангена-Нюрнберга планируют создать тестовую полосу для индуктивной зарядки электромобилей и грузовиков на автобане в северной Баварии.

Руководитель группы научных работников Александер Кюль рассказал, что катушки будут установлены под дорожным покрытием. Через них транспортные средства будут заряжаться беспроводным способом.

Welt так описывает технологию: катушки в дорожном покрытии генерируют магнитное поле, производящее напряжение через встречную катушку в транспортном средстве, что обеспечит передачу до 125 киловатт мощности. Водители будут экономить время для зарядки, а для грузовика смогут использовать меньшие и более легкие батареи.

Кюль, работающий на кафедре автоматизации производства в Эрлангене, рассказал, что партнеры проекта планируют ввести в эксплуатацию однокилометровую тестовую полосу в середине 2025 года. Для этого используют дорогу, которая в то время потребует обновления. Кюль рассказал, что короткого тестового маршрута, конечно, недостаточно для полной зарядки электромобиля.

Стоимость проекта оценивается в 8 млн евро. Он финансируется Федеральным министерством экономики и защиты климата Германии.

Ракурс По материалам:

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