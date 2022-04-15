В Германии арестовали российскую яхту за $600 млн — Finance.ua

В Германии арестовали российскую яхту за $600 млн

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В Германии арестовали российскую яхту за $600 млн, Getty Images

Федеральное ведомство уголовной полиции Германии сообщило об аресте суперяхты Dilbar. Судно принадлежит сестре российского олигарха Алишера Усманова.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Стоимость яхты Dilbar оценивается в $600 млн. Это самая большая по водоизмещению моторная яхта, ее экипаж состоит из 96 человек, а длина судна составляет 156 метров.

Владельца яхты определили путем тщательного расследования. Поскольку Усманов фигурирует в списках Европейского Союза, яхта может быть на законных основаниях оставлена в Гамбурге как подпадающая под действие закона о санкциях, пояснили в ведомстве.

Американский Forbes в начале марта сообщал, что немецкие власти заблокировали яхту Dilbar через два дня после того, как Усманов попал под санкции ЕС.

Яхта с конца октября 2021 находилась на модернизации в Гамбурге.

Напомним, в налоговой гавани острова Джерси заморозили активы российского олигарха Романа Абрамовича. В общей сложности заблокированы более $7 млрд.

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