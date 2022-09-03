В General Motors презентовали электрический кабриолет за $10 000 — Finance.ua
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В General Motors презентовали электрический кабриолет за $10 000

Технологии&Авто
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В General Motors презентовали электрический кабриолет за $10 000
В General Motors презентовали электрический кабриолет за $10 000, Фото: General Motors
Компактный электрокар Wuling HongGuang Mini EV получил новую нестандартную версию. В производство поступает стильный кабриолет.
Об этом сообщает официальный сайт General Motors.
Кабриолет Wuling HongGuang Mini EV в статусе концепт-кара дебютировал весной 2021 года на автошоу в Шанхае. Теперь концерн General Motors (именно он владелец Wuling) принял решение о начале производства модели.
Новый Wuling Mini EV Cabrio сохраняет знакомый дизайн. Он стал двухместным — вместо задних сидений оборудовали нишу, куда прячется мягкая крыша. За передними креслами появились дуги, спасающие во время переворачивания.
Фото: Дженерал Моторс
Фото: Дженерал Моторс
Миниатюрный двухместный электрокар оснащен более мощным 41-сильным мотором от топового Wuling Mini EV, а его максимальную скорость ограничат на 100 км/ч. Аккумуляторная батарея повышенной емкости (26,5 кВт∙ч) позволяет проехать почти 300 км без подзарядки.
Точная цена Wuling HongGuang Mini EV в версии кабриолета пока официально не объявлена, но известно, что он станет самым дорогим в линейке. По предварительным данным, купить китайский электромобиль можно будет за $10 тысяч. В Европе модель представят под брендом FreZe.
Фото: Дженерал Моторс
Фото: Дженерал Моторс
По материалам:
Фокус
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