В General Motors презентовали электрический кабриолет за $10 000 — Finance.ua

В General Motors презентовали электрический кабриолет за $10 000 03.09.2022, 02:19 — Технологии&Авто

В General Motors презентовали электрический кабриолет за $10 000, Фото: General Motors

Компактный электрокар Wuling HongGuang Mini EV получил новую нестандартную версию. В производство поступает стильный кабриолет.

Об этом сообщает официальный сайт General Motors.

Кабриолет Wuling HongGuang Mini EV в статусе концепт-кара дебютировал весной 2021 года на автошоу в Шанхае. Теперь концерн General Motors (именно он владелец Wuling) принял решение о начале производства модели.

Новый Wuling Mini EV Cabrio сохраняет знакомый дизайн. Он стал двухместным — вместо задних сидений оборудовали нишу, куда прячется мягкая крыша. За передними креслами появились дуги, спасающие во время переворачивания.

Фото: Дженерал Моторс

Миниатюрный двухместный электрокар оснащен более мощным 41-сильным мотором от топового Wuling Mini EV, а его максимальную скорость ограничат на 100 км/ч. Аккумуляторная батарея повышенной емкости (26,5 кВт∙ч) позволяет проехать почти 300 км без подзарядки.

Точная цена Wuling HongGuang Mini EV в версии кабриолета пока официально не объявлена, но известно, что он станет самым дорогим в линейке. По предварительным данным, купить китайский электромобиль можно будет за $10 тысяч. В Европе модель представят под брендом FreZe.

Фото: Дженерал Моторс

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.