В фундаментальном анализе инвестиций важную роль играют три кита — Компан Сегодня 20:25 — Личные финансы

В фундаментальном анализе инвестиций важную роль играют три кита — Компан

Очень трудно спрогнозировать, в какую сторону двинется рынок, потому что все знают, что невозможно угадать точное время, когда стоит продавать, а когда покупать. Именно так считает финансист и основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Специалист во время своего выступления на Invest Talk Summit-2024 привел простой пример: за десять лет — с 1994 по 2004 год, S&P500 вырос на 12 процентов. Так вот, Компан отметил, что если вы в течение этих десяти лет пропустили всего 10 лучших дней, то можно потерять много. Поэтому тайминг, а именно попытка угадать время — точно не лучший подход.

Чтобы подкрепить словами, что спрогнозировать рынок невозможно, он привел примеры последних событий в мире за пять лет и ставку ФРС (Федеральной резервной системы. — Ред.).

«Несмотря на кучу событий за последние пять лет (коронавирус, война в Украине и на Ближнем Востоке. — Авт.), рынок продолжает расти. Еще один хороший пример: изменение ставки ФРС. Все мы знаем, что если ставка идет вверх, деньги становятся дороже, а это плохо для ценных бумаг. С того момента, как ФРС начал повышать ставку, S&P500 вырос на 22%. Вот и вся логика предсказаний. Я не говорю, что этого не нужно делать: нужно все равно следить и анализировать, нужно пытаться как-то погрузиться в будущее, но полностью на это рассчитывать и делать на это большие финансовые ставки, наверное, не нужно», — сказал Компан.

Если вы хотите инвестировать, то эксперт советует обращать внимание именно на тех людей, которые чего-то в инвестировании достигли, как Уоррен Баффет. Для этого необходим только Интернет и определенные знания: английский язык, умение читать финансовую отчетность и понимание корпоративных финансов.

Принципом фундаментальных инвестиций Компан называет следующее:

найдите качественную компанию;

не суетитесь;

не переплачивайте;

поймите, как создается стоимость в корпоративном секторе;

что именно в компании позволяет ей расти в цене;

спокойно ждите, когда компания начнет зарабатывать вам деньги.

В целом фундаментальный анализ, по мнению эксперта, состоит из трех китов: эффективности, стоимости капитала и способности компании расти.

«Без денег нет ни одного бизнеса. И если деньги вам достались дешево, то вы их можете и дешево привлечь. Это ваше преимущество, которое вы обязательно используете, и компания на этом обязательно заработает и создаст стоимость», — говорит Компан.

Если вы хотите зарабатывать деньги по долгому фундаментальному анализу, вам опять же нужно читать ежегодные отчеты. Кроме того, по словам финансиста, нужно понимать текущую цену акций, чтобы вам не пришлось переплачивать, потому что всему своя цена. Компания может быть хорошей, эффективной, все будет прекрасно складываться, но если вы платите за нее нереалистичную цену, то ваши шансы что-то заработать существенно уменьшаются или вообще исчезают. Также специалист советует не перенасыщать себя информацией.

«Простота — ваш главный друг. Не верьте тем, кто говорит, что инвестирование — это что-то сложное, что может делать ограниченный круг людей», — подчеркнул эксперт.

Напоследок Компан сказал: играйте в долгую и помните, что рынки остаются иррациональными дольше, чем вы остаетесь платежеспособными.

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