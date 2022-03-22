В Финляндии задержали 21 яхту, которые могут принадлежать подсанкционным олигархам рф — Finance.ua

В Финляндии задержали 21 яхту, которые могут принадлежать подсанкционным олигархам рф

Сегодня 22:37

Финская таможня задержала 21 яхту. Суда могут принадлежать подсанкционным российским олигархам или их компаниям.

Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat.

О задержании судов стало известно в прошлый четверг и пятницу. Таможня расследует, принадлежат ли яхты лицам или организациям, находящимся под санкциями ЕС.

Пока точно не известно, так ли это, поскольку суда зарегистрированы по всему миру.

Если таможня получит достаточную уверенность в принадлежности, ответственное ведомство по принудительному взысканию долгов сможет перейти к замораживанию имущества.

Как сообщалось, власти Гибралтара задержали суперъяхту, связанную с владельцем крупнейшего в россии производителя стальных труб Дмитрием Пумпянским.

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