В Евросоюзе обозначили приоритеты для ускорения роста — Finance.ua

В Евросоюзе обозначили приоритеты для ускорения роста Сегодня 19:44

В Евросоюзе обозначили приоритеты для ускорения роста

Президент Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что все члены ЕС сосредоточились на экономической программе Европы. Поскольку все согласны, что нужно ускорить экономический рост. Об этом Кошта заявил во время общения с журналистами в Брюсселе.

«И именно это сделал сегодня Европейский Совет, приняв важные решения в трех ключевых сферах: сокращение излишней бюрократии, удешевление энергии для граждан и компаний, а также превращение сбережений в производительные инвестиции», — отметил Кошта.

Он объяснил, почему это важно и какие результаты ожидаются.

«Сегодня мы согласовали четкие цели, конкретные задачи и определенные сроки. Благодаря сокращению бюрократии на 25% для всех компаний и на 35% для малого и среднего бизнеса, мы упростим деятельность для всех компаний в нашем экономическом пространстве. Благодаря мерам по снижению цен на энергию мы поможем компаниям быть более конкурентоспособными. Благодаря интеграции наших финансовых рынков бизнес и граждане получат доступ к финансированию для инновационных компаний», — сообщил он.

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