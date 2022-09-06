В Европе запустят семь плавучих терминалов для переработки сжиженного природного газа из нероссийских источников уже зимой — Finance.ua

В Европе запустят семь плавучих терминалов для переработки сжиженного природного газа из нероссийских источников уже зимой Сегодня 21:30 — Энергетика

В Европе запустят семь плавучих терминалов для переработки сжиженного природного газа из нероссийских источников уже зимой

В Европе в долгосрочной перспективе запланировано строительство еще 19 временных регазификационных установок (FSRU), использующих морскую воду для повторного нагрева жидкости и превращения ее в газ.

Об этом пишет Financial Times

Общая стоимость терминалов составит около €10 млрд, кроме расходов на необходимую дополнительную инфраструктуру, такую как трубопроводы и причалы.

Совместно это позволит дополнительно импортировать газ на €30 млрд исходя из текущих оценок.

Семь плавучих терминалов для переработки сжиженного природного газа из нероссийских источников должно быть введено в эксплуатацию в Германии, Нидерландах и между Эстонией и Финляндией с минимальной общей стоимостью €3,7 млрд в период с октября по март следующего года.

На следующей неделе Европейский парламент должен проголосовать за предложение увеличить свою общую цель по возобновляемым источникам энергии с 40% до 45% к 2030 году.

Европейская комиссия заявила в своих предложениях RePowerEU в мае, что необходимо 210 млрд евро как в государственном, так и в частном финансировании, чтобы до 2027 года ЕС мог отказаться от поставок энергоносителей из россии, большая часть которых приходится на возобновляемые источники энергии. Всего €12 млрд было выделено на газовую и нефтяную инфраструктуру и топливо для ее снабжения.

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