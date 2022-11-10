В Европе ожидаются рекордно низкие запасы топлива весной из-за прекращения поставок из рф — Finance.ua

В Европе ожидаются рекордно низкие запасы топлива весной из-за прекращения поставок из рф Сегодня 19:32 — Энергетика

Запасы дизельного топлива в Северо-Западной Европе в начале весны достигнут минимума за последние 12 лет.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Wood Mackenzie.

Запасы будут накапливаться в декабре и январе вплоть до резкого падения, прогнозируется, что в марте они будут ниже, чем в любой месяц, начиная с 2011 года.

Поскольку в начале февраля Европейский Союз намерен прекратить морские поставки российского топлива, значит есть риск, что напряженная ситуация с поставками на континент ухудшится.

Запасы являются жизненно важной защитой от таких сбоев, и когда они заканчиваются, появляется больше возможностей для волатильности рынка.

По словам главного аналитика Woodmac Джеймса Берли, снижение запасов способствовало повышению рентабельности нефтеперерабатывающих заводов, что стимулировало европейских операторов работать на полную мощность. В результате консалтинговая компания ожидает, что ежедневная переработка сырой нефти в Северо-Западной Европе вырастет в этом месяце на 420 000 баррелей, достигнув 6,14 млн баррелей.

«Мы ожидаем, что рост добычи по-прежнему будет поддерживаться высокой чистой денежной маржой, и ожидаем, что запасы дизельного топлива к концу декабря возрастут почти на 3 млн баррелей», — сказал Берли.

Поскольку россия по-прежнему является крупнейшим внешним поставщиком дизельного топлива для ЕС, ожидается резкое сокращение запасов в конце зимы.

Частично проблема доступности дизельного топлива в Европе и США связана со структурой фьючерсных рынков.

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