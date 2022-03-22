В Европарламенте поддержали направление военной миссии НАТО в Украину - Ващиковский — Finance.ua

В Европарламенте поддержали направление военной миссии НАТО в Украину - Ващиковский

Сегодня 14:46

Глава делегации Европарламента в комитете Ассоциации ЕС-Украина и экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский выступает за создание военной миссии НАТО для урегулирования ситуации в Украине и частичное закрытие неба над Украиной.

Об этом, как пишет «Европейская правда», он сказал на учредительной встрече сети «Объединенные для Украины» (U4U), объединяющей парламентариев 28 стран.

Ващиковский в своем выступлении наметил шаги, которые, по его мнению, должен предпринять Европарламент для прекращения войны в Украине.

«Мы должны начать думать о лоббировании военной миссии НАТО, чтобы создать гуманитарные коридоры и создать зону, закрытую для полетов, хотя бы в ограниченных районах», — сказал он.

Кроме того, Ващиковский отметил, что Европарламент должен лоббировать предоставление большего количества оружия для Украины — особенно в тех столицах ЕС, где такие решения тормозятся.

Европарламент, отметил Ващиковский, также должен выступать за усиление оборонной способности восточного фланга НАТО.

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