В ЕС также поднимали вопрос о снижении возраста мобилизации: что ответили в правительстве Украины — Finance.ua
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В ЕС также поднимали вопрос о снижении возраста мобилизации: что ответили в правительстве Украины

Казна и Политика
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Вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине с 25 лет поднимался партнерами из Европейского Союза. Но в Украине нечем оснастить этих людей.
Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Радио Свобода «.
«Этот вопрос задавался с точки зрения того, что действительно он есть в публичном дискурсе. Но я и рада, что этот вопрос задается, потому что у нас есть очень очевидный ответ. Мы не можем принять эту критику, поскольку нет системы планирования, тренировки и оснащения украинских бригад», — сказала Стефанишина.
По ее словам, в условиях, когда такого планирования нет со стороны союзников, нельзя такую ​​неспособность переводить на мобилизационный возраст в Украине.
«Поэтому дискуссию провели. Я вижу, что ЕС может сыграть большую роль в тренировке украинских военных», — сказала она и добавила, что подготовку прошли 60 тысяч украинцев.

Мобилизация 18-летних

Напомним, в апреле 2024 года был принят закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Украина должна одобрить «тяжелые решения» относительно мобилизации. По его мнению, такое решение будет критически важным потому, что «даже с деньгами, даже с боеприпасами, на фронте должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии».
По материалам:
РБК-Україна
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