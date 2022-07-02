В ЕС пришли к согласию по регулированию торговли криптоактивами — Finance.ua
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В ЕС пришли к согласию по регулированию торговли криптоактивами

Казна и Политика
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В ЕС пришли к согласию по регулированию торговли криптоактивами
В ЕС пришли к согласию по регулированию торговли криптоактивами
В Евросоюзе пришли к согласию по регулированию торговли криптоактивами в странах блока: правила направлены на достижение баланса между защитой потребителей и возможностью развития нового рынка.
Об этом сообщает Financial Times.
Отмечается, что страны-члены и Европарламент согласовали соответствующие правила под названием Положения о рынках криптоактивов 30 июня. Это первая попытка ввести стандарты во всем блоке, а не отдельно на национальном уровне.

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Так, поставщик услуг криптоактивов потребует авторизации одного из национальных рыночных регуляторов ЕС, что позволит ему предоставлять свои услуги в пределах блока. Местные регуляторы будут обмениваться информацией с панъевропейским регулятором Esma.
Компании на крипторынку не только должны будут соблюдать более жесткие требования по защите потребителей, но и будут нести ответственность в случае потери средств инвесторов. Отрасль, которая часто подвергалась критике из-за значительного углеродного следа, также должна будет раскрывать информацию о своем влиянии на окружающую среду.
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Эмитенты стейблкойнов должны будут присутствовать на территории ЕС и иметь «достаточно ликвидный резерв». Вести надзор за ними будет Европейское банковское управление. Стейблкойн — это тип криптовалюты, курс которой привязан к реальным активам.
Невзаимозаменяемые токены или NFT были исключены из правил, если они не подпадают под существующие категории криптоактивов. Отмечается, что Европейская комиссия может переоценить предложения в течение следующих 18 месяцев.
Кстати, на платформе для торговли криптовалютой Coinsmart можно быстро и легко покупать биткоины и другие цифровые валюты. А с промокодом GETCRYPTO можно получить скидку в размере 20$ у BTC на первый депозит.

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По материалам:
Економічна Правда
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