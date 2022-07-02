В ЕС пришли к согласию по регулированию торговли криптоактивами — Finance.ua

В ЕС пришли к согласию по регулированию торговли криптоактивами Сегодня 16:47 — Казна и Политика

В ЕС пришли к согласию по регулированию торговли криптоактивами

В Евросоюзе пришли к согласию по регулированию торговли криптоактивами в странах блока: правила направлены на достижение баланса между защитой потребителей и возможностью развития нового рынка.

Отмечается, что страны-члены и Европарламент согласовали соответствующие правила под названием Положения о рынках криптоактивов 30 июня. Это первая попытка ввести стандарты во всем блоке, а не отдельно на национальном уровне.

Так, поставщик услуг криптоактивов потребует авторизации одного из национальных рыночных регуляторов ЕС, что позволит ему предоставлять свои услуги в пределах блока. Местные регуляторы будут обмениваться информацией с панъевропейским регулятором Esma.

Компании на крипторынку не только должны будут соблюдать более жесткие требования по защите потребителей, но и будут нести ответственность в случае потери средств инвесторов. Отрасль, которая часто подвергалась критике из-за значительного углеродного следа, также должна будет раскрывать информацию о своем влиянии на окружающую среду.

Эмитенты стейблкойнов должны будут присутствовать на территории ЕС и иметь «достаточно ликвидный резерв». Вести надзор за ними будет Европейское банковское управление. Стейблкойн — это тип криптовалюты, курс которой привязан к реальным активам.

Невзаимозаменяемые токены или NFT были исключены из правил, если они не подпадают под существующие категории криптоактивов. Отмечается, что Европейская комиссия может переоценить предложения в течение следующих 18 месяцев.

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Економічна Правда По материалам:

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