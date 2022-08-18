В ЕС появится единый криптовалютный регулятор — Finance.ua

В ЕС появится единый криптовалютный регулятор Сегодня 06:23 — Финтех и Карты

Власти Евросоюза создадут новый регулирующий орган AMLA, которому поручат прямой надзор за криптобизнесом. Об этом говорится в шестой директиве ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD6), пишет The Block

Еврокомиссия представила соответствующий законопроект 20 июля 2022 года. Ранее свою версию опубликовал Европейский совет.

Европарламент рассмотрит AMLD6 после августовских каникул. Как только последний одобрит свой вариант законопроекта, три органа вступят в так называемый триалог для окончательного согласования его положений.

В издании считают, что создание AMLA, которое занимает центральное место в AMLD6, вызовет меньше всего разногласий. Внедрение, включая комплектование штатов, займет годы.

В версиях Европейского совета и Еврокомиссии Управление по борьбе с отмыванием денег будет напрямую контролировать, по крайней мере, «высокорисковые» криптофирмы.

«Орган на уровне ЕС получит полномочия прямого надзора за определенными финансовыми учреждениями и косвенного надзора/координации других подобных организаций. Также он будет выполнять связующую роль в регулировании нефинансового сектора», — пояснили в The Block.

Появление наднационального органа станет большим шагом вперед для ЕС, считают в издании. Предыдущие AMLD, особенно четвертая и пятая от 2015 и 2018 годов, устанавливали для стран-членов стандарты сбора и предоставления определенных данных, таких как информация о бенефициарном владении корпорациями.

Сформированные реестры являются хорошим примером разрозненных нормативных актов. Даже среди стран, предоставляющих бесплатный доступ к корпоративной информации, данные сильно разнятся.

Подобная непрозрачность, в частности, позволяла Binance несколько лет сообщать потенциальным клиентам о наличии одобрения регуляторов Мальты на предоставление криптовалютных услуг.

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Forklog По материалам:

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