В ЕС поддержали предоставление Украине дополнительных 500 миллионов евро — Finance.ua
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В ЕС поддержали предоставление Украине дополнительных 500 миллионов евро

Сегодня 12:21Казна и Политика
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В ЕС поддержали предоставление Украине дополнительных 500 миллионов евроВ ЕС поддержали предоставление Украине дополнительных 500 миллионов евро
Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней и безопасности политики Жозеп Боррель отмечает, что в Евросоюзе поддержали предоставление Украине дополнительных 500 миллионов евро на закупку оружия.
Об этом Боррель сказал на брифинге после заседаний Совета ЕС на уровне министров иностранных дел и министров обороны стран-членов сообщества.
«Я рад объявить, что мы достигли политической договоренности по дополнительным 500 миллионам в рамках Европейского фонда мира», — подчеркнул Боррель.
Высокий представитель ЕС добавил: «Мы считаем происходящее в Украине огромным военным преступлением, которое совершают российские вооруженные силы против украинского народа. И это не может происходить без ответа».
Он отметил, что в Евросоюзе приветствуют создание Советом ООН по правам человека комиссии по расследованию нарушений прав человека и международного гуманитарного права, а также расследование, начатое прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом в отношении военных преступлений и преступлений против человечности.
«И мы напоминаем о приказе Международного суда Организации Объединенных Наций прекратить вторжение в Украину», — подчеркнул Боррель.

Справка Finance.ua:

  • 27 февраля Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел 27 стран-членов ЕС согласовал решение о предоставлении Украине летального оружия в рамках пакета поддержки в размере 450 млн евро.
  • 11 марта Боррель заявил о намерении Еврокомиссии удвоить военную поддержку Украины за счет дополнительных 500 млн евро;
  • 21 марта министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз увеличит военно-финансовую помощь для Украины до 1 миллиарда евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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