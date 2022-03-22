В ЕС поддержали предоставление Украине дополнительных 500 миллионов евро — Finance.ua

В ЕС поддержали предоставление Украине дополнительных 500 миллионов евро

Сегодня 12:21 — Казна и Политика

В ЕС поддержали предоставление Украине дополнительных 500 миллионов евро

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней и безопасности политики Жозеп Боррель отмечает, что в Евросоюзе поддержали предоставление Украине дополнительных 500 миллионов евро на закупку оружия.

Об этом Боррель сказал на брифинге после заседаний Совета ЕС на уровне министров иностранных дел и министров обороны стран-членов сообщества.

«Я рад объявить, что мы достигли политической договоренности по дополнительным 500 миллионам в рамках Европейского фонда мира», — подчеркнул Боррель.

Высокий представитель ЕС добавил: «Мы считаем происходящее в Украине огромным военным преступлением, которое совершают российские вооруженные силы против украинского народа. И это не может происходить без ответа».

Он отметил, что в Евросоюзе приветствуют создание Советом ООН по правам человека комиссии по расследованию нарушений прав человека и международного гуманитарного права, а также расследование, начатое прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом в отношении военных преступлений и преступлений против человечности.

«И мы напоминаем о приказе Международного суда Организации Объединенных Наций прекратить вторжение в Украину», — подчеркнул Боррель.

Справка Finance.ua:

27 февраля Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел 27 стран-членов ЕС согласовал решение о предоставлении Украине летального оружия в рамках пакета поддержки в размере 450 млн евро.

11 марта Боррель заявил о намерении Еврокомиссии удвоить военную поддержку Украины за счет дополнительных 500 млн евро;

21 марта министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз увеличит военно-финансовую помощь для Украины до 1 миллиарда евро.

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