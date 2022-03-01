В ЕС объявили России тотальную экономическую войну — Finance.ua

В ЕС объявили России тотальную экономическую войну

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В ЕС объявили России тотальную экономическую войну

Министр экономики Франции Брюно Ле Мер заявил, что Евросоюз устроит масштабную экономическую войну против России.

Его слова во вторник, 1 марта, приводит французский телеканал BFMTV

«Мы собираемся вести полномасштабную экономическую и финансовую войну с Россией», — сказал Брюно Ле Мер.

По его словам, санкции против России ударят по режиму в самое сердце.

«Российский народ тоже заплатит за последствия», — добавил Брюно Ле Мер.

Министр отметил, что «в случае необходимости» готовится новый залп экономических санкций.

«Мы уже видим эффект. Военный бюджет Путина уже почти сведен на нет. Мы вызовем коллапс российской экономики», — сказал министр.

По его словам, ось США-ЕС приносит свои плоды.

Общая сумма российских активов, которые заморозят союзники, составляет «почти 1000 миллиардов долларов», отметил министр на следующий день после резкого повышения ЦБ РФ процентных ставок на 20%.

Напомним, накануне финансовый сектор России упал: рубль резко подешевел, россияне штурмовали банкоматы, опасаясь отключения электронных платежей, учетная ставка удвоилась, а акции Сбербанка упали на 73%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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