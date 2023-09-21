В «Дія» тестируют новую услугу: что об этом известно и как присоединиться — Finance.ua

В «Дія» тестируют новую услугу: что об этом известно и как присоединиться Сегодня 15:45

В приложении «Дія» запустили бета-тестирование оплаты штрафа за административное правонарушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова

По его словам, люди часто совершают админнарушения, поскольку не знают законы и правила. К примеру, вы прошли таможенный контроль, но не задекларировали средства. Или курили в запрещенном месте.

Новая услуга в «Дія» позволит оплатить штраф без кучи бумаг, походов в суд и банк. Для этого требуется всего несколько кликов в приложении.

Минцифри следует убедиться, что услуга работает максимально удобно и корректно. Для этого и проводят бета-тестирование.

Присоединиться к бета-тесту можно по ссылке , если человек достиг 16 лет, имеет верифицированный Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика в «Дія» и судебное дело со штрафом за админнарушение.

Справка Finance.ua:

Недавно «Дія» запустило новую услугу — в приложении можно отправлять копию студенческого в несколько кликов.

К тому же через портал можно подать заявления еще на четыре вида финансовой помощи для семей с детьми.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.