В «Дії» снова можно зарегистрировать ООО — Finance.ua

В «Дії» снова можно зарегистрировать ООО
Сегодня 15:31 — Личные финансы
Услуга по регистрации общества с ограниченной ответственностью вновь доступна на портале «Дія».
Об этом сообщили в пресс-службе портала.
Напомним, что некоторые услуги были недоступны из-за отключения государственных реестров из соображений безопасности. Сейчас реестры возобновляют работу. Рассказываем, как зарегистрировать ООО онлайн.
«Когда-то регистрация ООО была нелегким испытанием: сбор бумаг, очереди, поездки в госучреждения и т.д. Сейчас — 20 минут за компьютером», — рассказывают в «Дії».
Как открыть ООО на основе модельного устава
- Перейдите по ссылке и авторизуйтесь;
- Заполните онлайн форму;
- Выберите необходимые опции модельного устава или редакцию устава «по умолчанию»;
- Внимательно проверьте данные и подпишите документы с помощью КЭП.
Также можно выбрать упрощенную систему налогообложения и подать заявление на регистрацию плательщиком НДС.
После этого ваше заявление будет автоматически отправлено в государственный регистратор.
О результате рассмотрения можете узнать в кабинете гражданина на портале «Дія» или же из электронного письма, которое будет отправлено вам на почту.
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