В Чехии ждут нового наплыва беженцев — Finance.ua

В Чехии ждут нового наплыва беженцев Вчера 10:15 — Личные финансы

В Чехии ждут нового наплыва беженцев

В Чехии ожидают, что новая волна беженцев из Украины может прийти и из-за тяжелой зимы во время боевых действий, и, наоборот, в случае быстрого завершения войны на каких-то условиях.

Об этом сообщает Radio Prague International.

По данным Министерства труда и социальных вопросов, беженцы из Украины уже вносят в государственный бюджет больше, чем получают из него. Например, во втором квартале этого года поступления в бюджет от беженцев составили 5,9 миллиарда крон, а расходы на поддержку беженцев — 3,5 миллиарда.

Представитель Министерства внутренних дел Чехии Гана Мала говорит, что определенная часть беженцев уже влилась в чешскую жизнь и не нуждается в особой помощи от государства, а наибольшими проблемами для вновь прибывших станут поиски жилья, врачей и мест в школах.

«Наибольшую проблему я вижу именно в возможностях расселения», — добавляет Роберт Стоянов, специалист по миграции Менделева университета в Брне.

По его мнению, большой волны беженцев можно ожидать только в случае, если упадут оборонные линии украинских сил. Но Национальный банк Украины в своем отчете приводит данные, что уже сейчас Украину оставляет больше людей, чем прогнозировали. «Летом 2024 года реализовался риск большего оттока мигрантов за границу, чем предполагалось ранее, вследствие очень сложной энергетической ситуации. Поэтому предположение о чистом оттоке внешних мигрантов в 2024 году ухудшено по сравнению с предыдущими оценками (до около 500 тыс. человек)», — говорится в инфляционном отчете за октябрь 2024 года, обнародованном на прошлой неделе.

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На ситуацию в энергетике Украины во время войны обращает внимание и Международное энергетическое агентство.

«Следующая зима будет самым строгим испытанием», — говорится в сентябрьском отчете. Особенно уязвимы перед ненадежной поставкой электроэнергии городские центры, в которых проживает около 70% населения Украины, учитывая большие количества многоэтажных домов, требующих электричества для работы лифтов и снабжения водой.

Как обращают внимание специалисты агентства, зимний сезон в Украине может длиться до шести месяцев, с самым холодным периодом с декабря по март, когда температуры могут падать и до минус 20 градусов. «Если зиму будет сопровождать ненадлежащая поставка тепла или электроэнергии, это может привести к новой волне беженцев, которые будут перемещаться в другие места в Украине и за границу, потому что некоторые места в стране станут просто непригодными для жизни», — предупреждает Международное энергетическое агентство.

Кроме того, ожидается, что могут прибыть и вчерашние солдаты. О таком варианте волны беженцев из Украины пишет интернет-издание iDnes.cz. По его данным, об этом говорилось на закрытой встрече членов комитета по безопасности Палаты депутатов с руководителем гражданской контрразведки BIS Михалом Коуделкой. Такая волна, предупреждает спецслужба, может прийти, если война россии против Украины будет вскоре завершена на каких-то условиях.

И десятки тысяч украинских воинов, когда будет снят запрет на выезд из Украины, захотят воссоединиться с семьями, бежавшими в Чехию раньше. В таком случае это сразу отразится на внутренней безопасности Чехии — после войны грозит миграция огрубевших в боях мужчин, контрабанда оружия или организованная преступность.

Как говорит представитель Министерства внутренних дел, в случае прибытия большого количества новых беженцев, которых будет невозможно расселить в существующем жилье, будет запущен механизм антикризисного менеджмента министерства. Одним из возможных решений в этом случае будет создание лагерей для беженцев.

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