В Центробанке рф заметили ухудшение экономики — Finance.ua

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В Центробанке рф заметили ухудшение экономики

Сегодня 20:31Мир
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Центробанк рф видит ухудшение ситуации в экономике — резко возросла неопределенность, а это негативно сказывается на настроениях граждан и бизнеса.
Об этом говорится в заявлении регулятора.
«Предприятия во многих отраслях сообщают о трудностях в производстве и логистике на фоне введенных в отношении россии торговых и финансовых ограничений», — говорится в прессрелизе.
ЦБ спрогнозировало падение ВВП россии уже в ближайшие кварталы. Ранее регулятор опубликовал консенсус-прогноз, где сообщил, что экономика страны по итогам 2022 г. может снизиться на рекордные за все время наблюдений 8%. Динамика восстановления будет зависеть от того, как быстро предприятия и население приспособятся к новым условиям, говорится в заявлении.
ЦБ россии также объявил, что сейчас российская экономика «входит в фазу масштабной структурной перестройки», из-за которой временно поднимутся цены на товары и услуги. Два дня назад об этом предупредил и владимир путин. Он также спрогнозировал повышение безработицы.
По материалам: Економічна Правда
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