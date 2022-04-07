В центре Киева заработал прокат электросамокатов Bolt: стоимость поездки — Finance.ua

В центре Киева заработал прокат электросамокатов Bolt: стоимость поездки

Сегодня 11:41 — Личные финансы

С 7 апреля в центре Киева возобновляется прокат микромобильного транспорта по сниженным ценам.

«Компания Bolt отозвалась на призыв КГГА к предпринимателям возобновить прокат электросамокатов и велосипедов. Столичный общественный транспорт сейчас работает в ограниченном режиме, а самокаты — удачная альтернатива для перемещения на короткие расстояния», — рассказали в пресс-службе Bolt.

С 7 апреля киевляне могут использовать самокаты Bolt для поездок в центре города. При высоком спросе количество самокатов увеличат, а через несколько дней зону покрытия расширят.

На прокат будут действовать сниженные цены: от 5 грн за разблокировку и 1,5 грн/мин.

Также важно знать, что аренда самокатов будет недоступна во время комендантского часа.

Карта работы электросамокатов по состоянию на 7 апреля 2022 года:

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