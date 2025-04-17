В ближайшие дни на границе могут возникнуть очереди: в ГСЧС объяснили причину — Finance.ua

В ближайшие дни на границе могут возникнуть очереди: в ГСЧС объяснили причину
Накануне Пасхи на украинской границе начал увеличиваться пассажиропоток. На отдельных направлениях возможны очереди, особенно в выходные.
Об этом сообщает спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона.
По словам Демченко, ранее в будние дни границу пересекали около 70 тысяч человек. Сегодня же пассажиропоток продолжает расти. Например, за прошедший день границу пересекли 95 тысяч граждан, а в выходные дни показатель вырос до более чем 100 тысяч, среди которых украинцы составляют около 85% от общего количества.
Спикер ГПСУ добавил, что преимущество идет именно на въезд в Украину.
«За последнее время преимущество идет на въезд в Украину, и, в частности, это касается именно пересечения границы гражданами нашего государства… Из-за увеличения пассажиропотока в отдельных направлениях могут возникать очереди», — рассказал Демченко.
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