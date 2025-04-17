В ближайшие дни на границе могут возникнуть очереди: в ГСЧС объяснили причину — Finance.ua

В ближайшие дни на границе могут возникнуть очереди: в ГСЧС объяснили причину Сегодня 16:12 — Личные финансы

Накануне Пасхи на украинской границе начал увеличиваться пассажиропоток. На отдельных направлениях возможны очереди, особенно в выходные.

Об этом сообщает спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По словам Демченко, ранее в будние дни границу пересекали около 70 тысяч человек. Сегодня же пассажиропоток продолжает расти. Например, за прошедший день границу пересекли 95 тысяч граждан, а в выходные дни показатель вырос до более чем 100 тысяч, среди которых украинцы составляют около 85% от общего количества.

Спикер ГПСУ добавил, что преимущество идет именно на въезд в Украину.

«За последнее время преимущество идет на въезд в Украину, и, в частности, это касается именно пересечения границы гражданами нашего государства… Из-за увеличения пассажиропотока в отдельных направлениях могут возникать очереди», — рассказал Демченко.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.