В бедном районе Британии обнаружили улицу, заставленную роскошными Rolls-Royce и Bentley (фото) — Finance.ua

В бедном районе Британии обнаружили улицу, заставленную роскошными Rolls-Royce и Bentley (фото) Сегодня 18:00 — Технологии&Авто

Британцы собрали коллекцию дорогих ретро-автомобилей, которые негде парковать. Пришлось обращаться за помощью к соседям и ставить машины у них во дворах.

В британском Бирмингеме существует улица, где запаркованы десятки Rolls-Royce, Bentley и Mercedes-Benz. Причем стоят роскошные авто в одном из самых бедных и криминогенных районов города. Об этом пишет The Sun.

Все эти автомобили принадлежат двум братьям Багси и Искату Али. Они уже не один год коллекционируют и продают винтажные машины. Британцы собрали несколько десятков недешевых авто премиум-класса, причем скупали их по дешевке.

В коллекции братьев Али преобладают представительские Rolls-Royce и Bentley разных лет выпуска. Недавно они даже приобрели два Rolls Royce Silver Spirit, принадлежавших британской королевской семье. За каждый из них заплатили по 70 000 фунтов стерлингов ($79 000), хотя их реальная цена — примерно 200 тысяч ($225 000).

Кроме того, на улице запаркован редкий Mercedes-Benz 600 Pullman 1961 года, несколько Porsche и Maserati. Сначала автомобили хранились во дворе дома братьев Али, но вскоре там не осталось свободного места.

Коллекционеры решили ставить машины на улице, но там парковка платная и приходилось платить по 600 фунтов стерлингов в месяц. Тогда братья пошли по соседям — попросили их парковать машины у их домов. Поскольку район бедный, то авто есть не у всех и свободных паркомест в округе хватает.

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