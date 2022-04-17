В автомобилях BMW появится «искусственный мозг» — Finance.ua

В автомобилях BMW появится «искусственный мозг»

Компания BMW изучит возможность внедрения в автомобили нейроморфных чипов.

Эти устройства по архитектуре напоминают человеческий мозг, а созданные на их основе нейронные сети работают в сотни раз быстрее обычных. Партнёром BMW в этой области станет китайская SynSense.

В портфолио фирмы есть нейропроцессор Speck с событийной камерой, который можно задействовать в системах распознавания пешеходов и анализа трафика. Когда нейроморфные процессоры появятся на серийных машинах, пока не известно.

Нейроморфные процессоры — это сложные устройства, архитектурой напоминающие человеческий мозг. В них есть нейроны и аналоги синапсов, организованные в импульсные (спайковые) нейронные сети. Чипы поддерживают методы «глубокого обучения», не требуют внешней базы данных, отличаются низким энергопотреблением и высокой скоростью работы. Но примеры их применения в автомобилях можно пересчитать по пальцам одной руки.

Так, в 2020 году Mercedes-Benz объявила о начале сотрудничества с исследовательским подразделением Intel — Intel Labs. Немцев заинтересовала технология нейроморфных вычислений, которая позволила бы значительно улучшить системы распознавания голоса и жестов. По данным самой Intel, созданный ею чип потреблял в 1000 раз меньше электроэнергии и срабатывал на 0,2 секунды быстрее обычного графического процессора.

Зимой этого года нейроморфные процессоры впервые появились на автомобиле — концепте Vision EQXX. Чипы и необходимый для их работы софт предоставила калифорнийская компания BrainChip, а отвечали они как раз за обработку голоса и жестов. И хотя нынешний уровень развития технологии позволяет повысить точность определения фразы «Hey Mercedes» в 5–10 раз, сама область нейроморфных вычислений всё ещё находится в зачаточном состоянии, и о её коммерциализации говорить пока рано.

Между тем на похожие эксперименты решилась и BMW, но нейроморфные процессоры баварцы будут использовать для систем машинного зрения. Речь идет о вычислительном чипе Speck от китайской SynSense, который на одном кристалле (SoC) объединяет процессор обработки изображений со свёрточной нейронной сетью и событийную камеру. Последняя представляет собой асинхронный сенсор, реагирующий на локальные изменения яркости, превышающие заданные пороговые значения.

Событийная камера фиксирует только движущиеся объекты, то есть информация передается лишь с активных пикселей. Поэтому SoC-система потребляет один милливатт электроэнергии, а время задержки составляет 0,005–0,01 секунды. В теории такие устройства можно использовать для обнаружения объектов, распознавания лиц, отслеживания перемещений пешеходов и анализа трафика. Однако в каком качестве нейроморфные процессоры будут задействованы в BMW, пока не известно.

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