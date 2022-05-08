В АРМА передали 3 миллиона компании «Росатом Восточная Европа» — Finance.ua

В АРМА передали 3 миллиона компании «Росатом Восточная Европа»
В управление АРМА передано 3 млн грн средств российской компании «Росатом Восточная Европа».
Об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Телеграм.
Подольская окружная прокуратура Киева совместно со следователями Подольского УП ГУНП в г. Киеве по материалам ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области передала средства резидента рф на сумму более 3 млн грн в управление в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины).
Следствие установило, что в Киеве работает ООО «Росатом Восточная Европа», учредителем которого с долей 99,9% является резидент рф, который на 100% принадлежит юридическому лицу ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс». Последний, в свою очередь, на 100% принадлежит государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Таким образом, конечным бенефициарным собственником с долей 100% в ООО «Росатом Восточная Европа» является государственная структура, подконтрольная правительству рф, а потому есть значительный риск в принятии решений руководством ООО «Росатом Восточная Европа» в ущерб государственной безопасности Украины.
В рамках следствия банковские счета указанного резидента рф арестованы, а средства, размещенные на них, в размере более 3 млн грн, переданы в управление АРМА.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.