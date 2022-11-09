В Африке криптовалюты и блокчейн-технологии помогут в борьбе с безработицей — Finance.ua

В Африке криптовалюты и блокчейн-технологии помогут в борьбе с безработицей Сегодня 23:25 — Финтех и Карты

В Африке криптовалюты и блокчейн-технологии помогут в борьбе с безработицей

Кандидат на пост президента Нигерии пообещал использовать блокчейн-технологии и криптовалюты в борьбе с безработицей в стране. Адеволи Адебайо планирует создать до 30 миллионов рабочих мест.

По словам кандидата от Социал-демократической партии, в случае своей победы на президентских выборах, Адебайо и его соратники начнут сотрудничество с 2000 местными криптовалютными компаниями. Благодаря их цифровым продуктам от 10 до 30 миллионов человек будут трудоустроены.

Согласно исследованию, проведенному криптобиржей KuCoin в апреле, 35% нигерийцев в возрасте от 18 до 60 лет владели цифровыми активами или торговали ими в последние шесть месяцев.

«Опрос показал, что женщины составляют 50% криптоинвесторов наравне с мужчинами. Распределение причин инвестирования демонстрирует, что 53% инвесторов считают криптовалюты надежным средством сбережения средств», — подытожили представители биржи.

Интерес к цифровым активам связан с высоким уровнем инфляции в стране, которая превысила 20%, достигнув 17-летнего максимума. Жители страны инвестируют в криптовалюты, надеясь таким образом сохранить и приумножить собственные сбережения. Именно поэтому в конце августа Нигерия оказалась на первом месте по поиску криптовалютной информации в Google. Статистика показывает, что население Нигерии больше всего искало запросы «криптовалюта», «инвестировать в криптовалюту» и «купить криптовалюту».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

noworries По материалам:

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