В 2022 году на экспорт в ЕС аккредитованы 4 птицепредприятия — Finance.ua

В 2022 году на экспорт в ЕС аккредитованы 4 птицепредприятия Сегодня 20:20 — Фондовый рынок

В 2022 году на экспорт в страны ЕС были аккредитованы три предприятия по производству мяса птицы и одно по производству яиц.

Об этом в интервью рассказал исполнительный директор ассоциации «Союз птицеводов Украины» Сергей Карпенко, пишет ukragroconsult.

«Еще несколько предприятий проходят соответствующие процедуры с целью получения разрешения на экспорт в страны ЕС, поэтому в течение этого года надеемся на расширение перечня аккредитованных предприятий», — добавил он.

Сегодня европейский рынок — ключевой для отечественных птицеводов. И будет таковым в будущем, даже несмотря на определенные логистические ограничения для экспорта из морских портов, подчеркнул Сергей Карпенко.

Как сообщалось, Нидерланды и Словакия входят в тройку самых крупных покупателей украинского мяса птицы. А все активные импортеры отечественных яиц — исключительно страны ЕС: Польша, Нидерланды и Латвия.

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