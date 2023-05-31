В 2022 году на экспорт в ЕС аккредитованы 4 птицепредприятия — Finance.ua
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В 2022 году на экспорт в ЕС аккредитованы 4 птицепредприятия

Фондовый рынок
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В 2022 году на экспорт в страны ЕС были аккредитованы три предприятия по производству мяса птицы и одно по производству яиц.
Об этом в интервью рассказал исполнительный директор ассоциации «Союз птицеводов Украины» Сергей Карпенко, пишет ukragroconsult.
«Еще несколько предприятий проходят соответствующие процедуры с целью получения разрешения на экспорт в страны ЕС, поэтому в течение этого года надеемся на расширение перечня аккредитованных предприятий», — добавил он.
Сегодня европейский рынок — ключевой для отечественных птицеводов. И будет таковым в будущем, даже несмотря на определенные логистические ограничения для экспорта из морских портов, подчеркнул Сергей Карпенко.
Как сообщалось, Нидерланды и Словакия входят в тройку самых крупных покупателей украинского мяса птицы. А все активные импортеры отечественных яиц — исключительно страны ЕС: Польша, Нидерланды и Латвия.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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