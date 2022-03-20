УЗ вернет плату за проезд на рейсы с Запада и за границу — Finance.ua

УЗ вернет плату за проезд на рейсы с Запада и за границу

Сегодня 17:53 — Личные финансы

Укрзализныця возвращает платный проезд для рейсов, которые с Запада едут в Центр, на Восток и Юг, с этой недели.

Об этом сообщил глава правления УЗ Александр Камышин во время брифинга.

«Уже на этой неделе мы возвращаем платный проезд за границу в соседние страны», — сообщил он.

Камышин добавил, что власти уже показали, что организовали достойное проживание для наших людей из центральных, восточных и южных регионов на территории западных областей.

С начала полномасштабной войны, развернутой путинской россией на территории Украины, Укрзализныця вывезла из районов и областей, где проходят активные военные действия, 3 млн человек.

Еще 380 тыс. наших соотечественников УЗ отправила за границу. Профильный министр Александр Кубраков заверил, что средств на это хватает, ведь они были выделены из резервного фонда.

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