УЗ рассказала, как получить скидку 10% на поезда УЗ Интерсити+: инструкция — Finance.ua

УЗ рассказала, как получить скидку 10% на поезда УЗ Интерсити+: инструкция
Укрзализныця выпустила очередное обновление мобильного приложения для бронирования билетов, в рамках которого открыла возможность одновременного оформления обратного билета.
Бонусом можно получить скидку 10% при бронировании билетов туда-обратно на скоростные поезда Интерсити.
Плюс в приложении появилась возможность дополнительно оформить перевозочный документ (на багаж или животных) к уже приобретенному билету, а также были обновлены схемы вагонов.
Как получить скидку
Для получения скидки 10% необходимо обновить приложение или установить, загрузив по этой ссылке, и забронировать билеты на поезд Интерсити+ туда-обратно. Скидка будет видна на последнем шаге бронирования перед оплатой. Отметим, что скидка не распространяется на поезда Интерсити.
Напомним, что Укрзализныця презентовала мобильное приложение, разработанное в сотрудничестве с Mastercard в августе прошлого года, с тех пор компания постоянно улучшает его работу и добавляет новые функции.
Список поездов УЗ Интерсити+:
- 731 (Интерсити+) Днепр — Киев
- 743 (Интерсити+) Киев — Львов
- 722 (Интерсити+) Киев — Харьков
- 724 (Интерсити+) Киев — Харьков
- 732 (Интерсити+) Киев — Днепр
- 715 (Интерсити+) Киев — Пшемысль
- 705 (Интерсити+ )Киев — Пшемысль
- 712 (Интерсити+) Краматорск — Киев
- 744 (Интерсити+) Львов — Киев
- 33013 (Интерсити+) Пшемысль — Киев
- 33017(Интерсити+) Пшемысль — Киев
- 723 (Интерсити+) Харьков — Киев
- 725 (Интерсити+) Харьков — Киев
Перевозки на этих маршрутах выполняются на скоростных поездах Hyundai Rotem, ЭКр-1 («Тарпан»), Skoda EJ-675.
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