УЗ рассказала, как получить скидку 10% на поезда УЗ Интерсити+: инструкция — Finance.ua

УЗ рассказала, как получить скидку 10% на поезда УЗ Интерсити+: инструкция Сегодня 09:11 — Личные финансы

УЗ рассказала, как получить скидку 10% на поезда УЗ Интерсити+: инструкция

Укрзализныця выпустила очередное обновление мобильного приложения для бронирования билетов, в рамках которого открыла возможность одновременного оформления обратного билета.

Бонусом можно получить скидку 10% при бронировании билетов туда-обратно на скоростные поезда Интерсити.

Плюс в приложении появилась возможность дополнительно оформить перевозочный документ (на багаж или животных) к уже приобретенному билету, а также были обновлены схемы вагонов.

Как получить скидку

Для получения скидки 10% необходимо обновить приложение или установить, загрузив по этой ссылке , и забронировать билеты на поезд Интерсити+ туда-обратно. Скидка будет видна на последнем шаге бронирования перед оплатой. Отметим, что скидка не распространяется на поезда Интерсити.

Напомним, что Укрзализныця презентовала мобильное приложение, разработанное в сотрудничестве с Mastercard в августе прошлого года, с тех пор компания постоянно улучшает его работу и добавляет новые функции.

Список поездов УЗ Интерсити+:

731 (Интерсити+) Днепр — Киев

743 (Интерсити+) Киев — Львов

722 (Интерсити+) Киев — Харьков

724 (Интерсити+) Киев — Харьков

732 (Интерсити+) Киев — Днепр

715 (Интерсити+) Киев — Пшемысль

705 (Интерсити+ )Киев — Пшемысль

712 (Интерсити+) Краматорск — Киев

744 (Интерсити+) Львов — Киев

33013 (Интерсити+) Пшемысль — Киев

33017(Интерсити+) Пшемысль — Киев

723 (Интерсити+) Харьков — Киев

725 (Интерсити+) Харьков — Киев

Перевозки на этих маршрутах выполняются на скоростных поездах Hyundai Rotem, ЭКр-1 («Тарпан»), Skoda EJ-675.

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