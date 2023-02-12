Услуги репетитора облагаются налогом: когда и сколько платить — Finance.ua
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Услуги репетитора облагаются налогом: когда и сколько платить

Личные финансы
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Услуги репетитора облагаются налогом: когда и сколько платить
Услуги репетитора облагаются налогом: когда и сколько платить
Преподаватели, занимающиеся репетиторством, но не зарегистрированные как ФЛП, должны задекларировать свои доходы и заплатить налог. Налоговую декларацию об имущественном положении и доходах за 2022 год следует подать до 1 мая 2023 года по месту налогового адреса (регистрации) или онлайн с использованием электронной подписи.
Форма декларации утверждена приказом Минфина от 2.10.15 № 859.

Что относится к репетиторским услугам

В Налоговой службе ранее объясняли, что к таким услугам относятся:
  • выполнение контрольных, курсовых, дипломных работ;
  • подготовка детей к школе, независимому тестированию, поступлению в учебные заведения;
  • внешкольное обучение по любым предметам.

Какие налоги нужно заплатить

Доходы от репетиторства облагаются налогом на доходы физлиц по ставке 18%. Кроме того, из этих доходов высчитывается военный сбор, составляющий 1,5%. Сумму налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц и военному сбору репетиторы должны уплатить до 1 августа 2023 года.
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По материалам:
Фокус
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