Услуги репетитора облагаются налогом: когда и сколько платить — Finance.ua

Услуги репетитора облагаются налогом: когда и сколько платить
Преподаватели, занимающиеся репетиторством, но не зарегистрированные как ФЛП, должны задекларировать свои доходы и заплатить налог. Налоговую декларацию об имущественном положении и доходах за 2022 год следует подать до 1 мая 2023 года по месту налогового адреса (регистрации) или онлайн с использованием электронной подписи.
Форма декларации утверждена приказом Минфина от 2.10.15 № 859.
Что относится к репетиторским услугам
В Налоговой службе ранее объясняли, что к таким услугам относятся:
- выполнение контрольных, курсовых, дипломных работ;
- подготовка детей к школе, независимому тестированию, поступлению в учебные заведения;
- внешкольное обучение по любым предметам.
Какие налоги нужно заплатить
Доходы от репетиторства облагаются налогом на доходы физлиц по ставке 18%. Кроме того, из этих доходов высчитывается военный сбор, составляющий 1,5%. Сумму налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц и военному сбору репетиторы должны уплатить до 1 августа 2023 года.
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