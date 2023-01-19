Ущерб в 5,3 млрд евро. Нефтегазовый гигант Wintershall Dea и партнер Газпрома выходит из россии — Finance.ua
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Ущерб в 5,3 млрд евро. Нефтегазовый гигант Wintershall Dea и партнер Газпрома выходит из россии

Фондовый рынок
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Ущерб в 5,3 млрд евро. Нефтегазовый гигант Wintershall Dea и партнер Газпрома выходит из россии
Ущерб в 5,3 млрд евро. Нефтегазовый гигант Wintershall Dea и партнер Газпрома выходит из россии
Немецкий нефтегазовый гигант Wintershall Dea объявил о выходе с рынка россии. Компания была партнером Газпрома, однако все предприятия на территории рф экспроприированы.
Гендиректор Wintershall Dea Марио Мехрен заявил, что продолжение деятельности в россии нецелесообразно. Поэтому наблюдательный совет принял решение покинуть рынок страны.
«Продолжение нашего бизнеса в россии неустойчиво. Агрессивная война россии несовместима с нашими ценностями. Она разрушила сотрудничество между россией и Европой», — заявил Марио Мехрен.

Почему Wintershall Dea решила уйти из россии

В последние месяцы российское правительство ограничило деятельность западных компаний в стране. Также внешнее вмешательство в деятельность совместных предприятий привело к тому, что Wintershall Dea не может работать в россии как раньше. Совместные предприятия были фактически экспроприированы экономически.
Еще одной причиной выхода из россии в компании назвали решение путина, по которому совместные предприятия могут продавать «Газпрому» свои добытые углеводороды.
Ущерб от списания российских активов в Wintershall Dea оценивается в 5,3 миллиарда евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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