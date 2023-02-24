Ущерб украинской телеком-отрасли составляет $2,5 миллиарда — Минцифры — Finance.ua
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Ущерб украинской телеком-отрасли составляет $2,5 миллиарда — Минцифры

Казна и Политика
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Ущерб украинской телеком-отрасли составляет $2,5 миллиарда — Минцифры
Ущерб украинской телеком-отрасли составляет $2,5 миллиарда — Минцифры
В результате российской агрессии за год повреждено 3000 мобильных базовых станций и нанесено телеком-отрасли ущерба на 2,5 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Телеграме.
«Год назад в россии был план оставить Украину полностью оффлайн и без связи. Они разрушили и повредили более 3000 мобильных базовых станций, четверть всех интернет-сетей и нанесли телеком-отрасли ущерб в 2,5 млрд долларов. Несмотря на это, украинский телеком встал на военные рельсы и выстоял», — говорится в сообщении.

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В министерстве подчеркнули, что телеком-фронт продолжает работать, а украинцы и дальше остаются в онлайне и на связи с близкими.
Как сообщалось, российские захватчики уничтожают оборудование, перехватывают каналы связи, частоты вещания, вытесняют и заменяют украинские телеканалы и радиостанции российскими программами для тотальной дезинформации украинского народа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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