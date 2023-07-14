USAI увеличивает финансирование грантов для бизнеса: в размере от 600 тыс. грн до 1 млн 200 тыс. грн — Finance.ua

USAI увеличивает финансирование грантов для бизнеса: в размере от 600 тыс. грн до 1 млн 200 тыс. грн Сегодня 11:00 — Личные финансы

USAI увеличивает финансирование грантов для бизнеса: в размере от 600 тыс. грн до 1 млн 200 тыс. грн

Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» увеличивает финансирование гранта поддержки непрерывности и восстановления бизнеса с 36 млн до 92 млн гривен.

Об этом пишет «Дія.Бизнес».

Гранты в размере от 600 000 грн до 1 200 000 грн смогут получить 120 бизнесов, работающих в секторах ІТ, инжиниринга, производства, услуг, креативной индустрии.

На что можно потратить деньги?

разработку продукта и инновации;

создание или восстановление цепочек поставок;

персонал;

улучшение онлайн-маркетинга и продвижение на внутреннем и внешнем рынках, повышение конкурентоспособности бизнеса и т. д.

Подать заявку можно до 24 июля.

Как принять участие?

Прием заявок продлится до 24 июля 2023 года. Подробная информация о подаче заявки, необходимых документах и критериях отбора по ссылке

Со всеми имеющимися грантовыми возможностями от Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» можно ознакомиться по ссылке

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