USAI увеличивает финансирование грантов для бизнеса: в размере от 600 тыс. грн до 1 млн 200 тыс. грн — Finance.ua
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USAI увеличивает финансирование грантов для бизнеса: в размере от 600 тыс. грн до 1 млн 200 тыс. грн

Личные финансы
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USAI увеличивает финансирование грантов для бизнеса: в размере от 600 тыс. грн до 1 млн 200 тыс. грн
USAI увеличивает финансирование грантов для бизнеса: в размере от 600 тыс. грн до 1 млн 200 тыс. грн
Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» увеличивает финансирование гранта поддержки непрерывности и восстановления бизнеса с 36 млн до 92 млн гривен.
Об этом пишет «Дія.Бизнес».
Гранты в размере от 600 000 грн до 1 200 000 грн смогут получить 120 бизнесов, работающих в секторах ІТ, инжиниринга, производства, услуг, креативной индустрии.
На что можно потратить деньги?
  • разработку продукта и инновации;
  • создание или восстановление цепочек поставок;
  • персонал;
  • улучшение онлайн-маркетинга и продвижение на внутреннем и внешнем рынках, повышение конкурентоспособности бизнеса и т. д.
Подать заявку можно до 24 июля.

Как принять участие?

Прием заявок продлится до 24 июля 2023 года. Подробная информация о подаче заявки, необходимых документах и критериях отбора по ссылке.
Со всеми имеющимися грантовыми возможностями от Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» можно ознакомиться по ссылке.
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По материалам:
Finance.ua
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