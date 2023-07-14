USAI увеличивает финансирование грантов для бизнеса: в размере от 600 тыс. грн до 1 млн 200 тыс. грн — Finance.ua

USAI увеличивает финансирование грантов для бизнеса: в размере от 600 тыс. грн до 1 млн 200 тыс. грн
Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» увеличивает финансирование гранта поддержки непрерывности и восстановления бизнеса с 36 млн до 92 млн гривен.
Об этом пишет «Дія.Бизнес».
Гранты в размере от 600 000 грн до 1 200 000 грн смогут получить 120 бизнесов, работающих в секторах ІТ, инжиниринга, производства, услуг, креативной индустрии.
На что можно потратить деньги?
- разработку продукта и инновации;
- создание или восстановление цепочек поставок;
- персонал;
- улучшение онлайн-маркетинга и продвижение на внутреннем и внешнем рынках, повышение конкурентоспособности бизнеса
и т. д.
Подать заявку можно до 24 июля.
Как принять участие?
Прием заявок продлится до 24 июля 2023 года. Подробная информация о подаче заявки, необходимых документах и критериях отбора по ссылке.
Со всеми имеющимися грантовыми возможностями от Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» можно ознакомиться по ссылке.
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