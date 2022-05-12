UniCredit начал переговоры о продаже российской "дочки" – СМИ — Finance.ua
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UniCredit начал переговоры о продаже российской "дочки" – СМИ

Сегодня 10:30Фондовый рынок
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Один из крупнейших итальянских банков UniCredit начал предварительные переговоры о продаже своего российского подразделения после обращения заинтересованных покупателей.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников.
Отмечается, что ряд финансовых учреждений и компаний, которым необходима банковская лицензия, обратили внимание на UniCredit. После одного из обращений начались предварительные переговоры с потенциальными российскими покупателями, не попавшими под западные санкции.
UniCredit, австрийский Raiffeisen Bank International AG и французский Societe Generale SA входят в тройку крупнейших западноевропейских кредиторов в России.
Ранее SocGen согласился продать свое подразделение «Росбанк» группе компаний «Интеррос» самого богатого человека р, фолигарха Владимира Потанина — банковская группа при этом понесла потери в 3 млрд евро. Raiffeisen также заявил, что в группу обратились «непрошенные покупатели».

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Собеседники Bloomberg отмечают, что исполнительный директор группы Андреа Орсель хочет извлекать прибыль от любой транзакции и исключает соглашения, которые приведут к дальнейшему удару по капиталу банка.
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Предшествующий этап переговоров означает, что они могут оборваться в любой момент. Помимо продажи банк продолжает рассматривать и другие варианты — в частности, выход в рамках срочного пересмотра бизнеса.
UniCredit имеет в рф 4 тыс. сотрудников, 2 млн клиентов и 70 отделений. Максимальные потери от операций в агрессоре достигают 7,4 млрд долл. — это один из самых высоких показателей среди работающих в рф западных банковских групп.

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По материалам: Економічна Правда
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