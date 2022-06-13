Уничтожение россиянами сельскохозяйственных предприятий на Харьковщине нанесло ущерб на 30,9 млн грн, — Госэкоинспекция

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Уничтожение россиянами сельскохозяйственных предприятий на Харьковщине нанесло ущерб на 30,9 млн грн, — Госэкоинспекция

Во время артобстрела и авианалетов, совершенных российскими оккупантами 11 июня, повреждения получило одно из сельскохозяйственных предприятий Харьковщины. Это нанесло ущерб окружающей среде более чем на 30,9 миллиона гривен.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция.

Отмечается, что во время вражеского артобстрела и двух авианалетов, повреждения получило одно из сельскохозяйственных предприятий Харьковщины, которое специализировалось на выращивании зерновых, бобовых культур и семян масличных культур.

На территории предприятия зафиксированы разрушенные и поврежденные здания, складские помещения, крытый ток, очистительная линия, маслоцех и другое.

В результате военных действий вызвано засорение территории строительными отходами и обломками боевых частей ракет и снарядов общей площадью 16 000 м2 (объем свыше 100 м3). Также это нанесло ущерб более чем на 30,9 млн гривен.

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