Укрзализныця запустила продажу абонементов на проезд в электричках по десяти областям в чат-боте — Finance.ua
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Укрзализныця запустила продажу абонементов на проезд в электричках по десяти областям в чат-боте

Фондовый рынок
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В чат-боте АО «Укрзализныця» стало возможным приобрести абонементы на месячный проезд по пригородным рейсам в ряде областей.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В частности, абонементы можно приобрести для проезда по пригородным маршрутам в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
Стоимость абонемента стартует от 200 грн. и зависит от конкретного маршрута, выбранного пассажиром.
С абонементом пассажир получает безлимитное количество поездок по выбранному маршруту в течение 30 дней с даты старта абонемента.
Также можно приобрести абонемент и на Киевскую кольцевую электричку, что будет максимально удобно жителям столицы.
Также в чат-бот добавили функцию покупки разовых билетов на электрички Одесской железной дороги.
По материалам:
Економічна Правда
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