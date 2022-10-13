Укрзализныця запустила продажу абонементов на проезд в электричках по десяти областям в чат-боте — Finance.ua

Укрзализныця запустила продажу абонементов на проезд в электричках по десяти областям в чат-боте Сегодня 21:23 — Фондовый рынок

В чат-боте АО «Укрзализныця» стало возможным приобрести абонементы на месячный проезд по пригородным рейсам в ряде областей.

В частности, абонементы можно приобрести для проезда по пригородным маршрутам в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Стоимость абонемента стартует от 200 грн. и зависит от конкретного маршрута, выбранного пассажиром.

С абонементом пассажир получает безлимитное количество поездок по выбранному маршруту в течение 30 дней с даты старта абонемента.

Также можно приобрести абонемент и на Киевскую кольцевую электричку, что будет максимально удобно жителям столицы.

Также в чат-бот добавили функцию покупки разовых билетов на электрички Одесской железной дороги.

Економічна Правда По материалам:

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