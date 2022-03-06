«Укрзализныця» продолжает эвакуацию: рейсы 6 марта — Finance.ua

«Укрзализныця» продолжает эвакуацию: рейсы 6 марта

Сегодня 10:30 — Личные финансы

«Укрзализныця» продолжает эвакуировать людей из страдающих от боевых действий городов в западные регионы страны. На 6 марта запланирован ряд рейсов.

Об этом идет речь в сообщении перевозчика.

Из Киева:

12:06 — № 45 Ужгород — Лиман



13:34 — № 114/142 Лиман — Львов

14:00 — ИС+ Днепр — Киев

14:07 — № 749 Киев — Ивано-Франковск

14:25 — № 769 Киев — Каменец-Подольский

15:02 — № 55 Киев — Рахов

17:00 — № 743 Киев — Львов

17:12 — № 13 Киев — Солотвино

17:42 — № 792 Киев — Кременчуг

17:42 — № 790 Киев — Кропивницкий

18:30 — № 81 Киев — Ужгород

19:06 — № 44 Киев — Ивано-Франковск

19:48 — № 95 Киев — Рахов

20:05 — № 29 Киев — Ужгород

20:12 — № 49 Киев — Трускавец

20:21 — № 59 Киев — Чоп

20:21 — № 57 Киев — Ворохта

21:07 — № 38 Киев — Запорожье

21:15 — № 105 Киев — Одесса

21:22 — № 97 Киев — Ковель

22:03 — № 149 Полтава — Черновцы

22:10 — № 17 Харьков — Ужгород

22:22 — № 7 Киев — Черновцы

22:37 — № 91 Киев — Львов

22:47 — № 46 Лиман — Ужгород

23:46 — № 771 Киев — Хмельницкий.

Рейсы по ст. Харьков:

12:36 — № 46 Лиман — Ужгород



13:30 — ИС+ Харьков — Львов

14:33 — № 1 Ивано-Франковск — Константиновка

14:39 — № 114, 142 Львов — Лиман

15:09 — № 15 Харьков — Рахов

17:00 — № 723 Харьков — Львов

19:27 — № 795 Харьков — Днепр

21:08 — № 2 Константиновка — Ивано-Франковск

21:43 — № 7 Харьков — Одесса

22:40 — № 45 Ужгород — Лиман

Рейсы по ст. Днепр:

06:23 — № 796 Днепр — Харьков

14:26 — № 41 Днепр — Трускавец

16:39 — № 6 Запорожье — Рахов.

Рейсы по ст. Запорожье:

11:07 — № 006 Рахов — Запорожье

12:20 — № 120 Запорожье — Львов

14:45 — № 005 Запорожье — Рахов

20:37 — № 068 Запорожье — Львов

21:38 — № 038 Запорожье — Киев

22:26 — № 068 Львов — Запорожье.

Рейсы по ст. Винница:

10:23 — № 070 Запорожье — Львов



16:41 — № 772 Хмельницкий — Киев

17:20 — № 769 Киев — Каменец-Подольский

17:43 — № 086 Львов — Запорожье

18:07 — № 055 Киев — Рахов

19:42 — № 138 Хмельницкий — Лиман

20:50 — № 716 Львов — Киев

21:45 — № 081 Киев — Ужгород

22:32 — № 042 Трускавец — Днепр

23:17 — № 049 Киев — Трускавец

23:26 — № 057 Киев — Ворохта

23:26 — № 059 Киев — Чоп.

Также запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего сообщения и/или Интерсити+ из Краматорска, Одессы, Харькова, Запорожья, Днепра и Кривого Рога. Также назначен спецрейс Тернополь — Черновцы под эвакуацию пассажиров харьковских рейсов в Тернополь.

Эвакуация электропоездами:

из Харькова во Львов с пересадкой по Хмельницкому;

из Житомира (начиная с 13:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву;

челночное движение на участке Харьков — Полтава — Кременчуг.

Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

Эвакуационные поезда для выезда за границу

№ 7603/7604 Львов — Пшемысль, отправление в 00:40;

№ 7605/7606 Львов — Пшемысль, отправление в 05:27;

№ 950 Львов — Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправление в 07:10;

№ 35/36 Львов — Пшемысль (схемой 15 вагонов), отправление в 07:10;

№ 7607/7608 Львов — Пшемысль, отправление в 08:52;

№ 902/903 Днепр — Хелм, отправление в 09:00;

№ 7614/7615 Львов — Хелм, отправление ДПКр-2 в 09:30;

№ 918/919 Запорожье — Хелм, отправление в 06.03.2022 в 11:00;

№ 7609/7610 Львов — Пшемысль, отправление в 12:12;

№ 952 Львов — Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправление в 13:20;

№ 7616/7617 Львов — Хелм, отправление в 14:00 (двойной состав ДПКР-3);

№ 7611/7612 Львов — Пшемысль, отправление в 15:40;

№ 939/940 Харьков — Хелм, отправление в 17:00;

№ 67/68 Киев — Варшава (5 вагонов RIC) с группой вагонов Киев — Хелм (8 вагонов), отправление в 19:13;

№ 7601/7602 Львов — Пшемысль, отправление в 19:55.

Со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) будет курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью