«Укрзализныця» продолжает эвакуацию: рейсы 6 марта — Finance.ua

«Укрзализныця» продолжает эвакуацию: рейсы 6 марта Сегодня 10:30 — Личные финансы «Укрзализныця» продолжает эвакуировать людей из страдающих от боевых действий городов в западные регионы страны. На 6 марта запланирован ряд рейсов.
Об этом идет речь в сообщении перевозчика.
Из Киева:
12:06 — № 45 Ужгород — Лиман
13:34 — № 114/142 Лиман — Львов
14:00 — ИС+ Днепр — Киев
14:07 — № 749 Киев — Ивано-Франковск
14:25 — № 769 Киев — Каменец-Подольский
15:02 — № 55 Киев — Рахов
17:00 — № 743 Киев — Львов
17:12 — № 13 Киев — Солотвино
17:42 — № 792 Киев — Кременчуг
17:42 — № 790 Киев — Кропивницкий
18:30 — № 81 Киев — Ужгород
19:06 — № 44 Киев — Ивано-Франковск
19:48 — № 95 Киев — Рахов
20:05 — № 29 Киев — Ужгород
20:12 — № 49 Киев — Трускавец
20:21 — № 59 Киев — Чоп
20:21 — № 57 Киев — Ворохта
21:07 — № 38 Киев — Запорожье
21:15 — № 105 Киев — Одесса
21:22 — № 97 Киев — Ковель
22:03 — № 149 Полтава — Черновцы
22:10 — № 17 Харьков — Ужгород
22:22 — № 7 Киев — Черновцы
22:37 — № 91 Киев — Львов
22:47 — № 46 Лиман — Ужгород
23:46 — № 771 Киев — Хмельницкий.
Рейсы по ст. Харьков:
12:36 — № 46 Лиман — Ужгород
13:30 — ИС+ Харьков — Львов
14:33 — № 1 Ивано-Франковск — Константиновка
14:39 — № 114, 142 Львов — Лиман
15:09 — № 15 Харьков — Рахов
17:00 — № 723 Харьков — Львов
19:27 — № 795 Харьков — Днепр
21:08 — № 2 Константиновка — Ивано-Франковск
21:43 — № 7 Харьков — Одесса
22:40 — № 45 Ужгород — Лиман
Рейсы по ст. Днепр:
06:23 — № 796 Днепр — Харьков
14:26 — № 41 Днепр — Трускавец
16:39 — № 6 Запорожье — Рахов.
Рейсы по ст. Запорожье:
11:07 — № 006 Рахов — Запорожье
12:20 — № 120 Запорожье — Львов
14:45 — № 005 Запорожье — Рахов
20:37 — № 068 Запорожье — Львов
21:38 — № 038 Запорожье — Киев
22:26 — № 068 Львов — Запорожье.
Рейсы по ст. Винница:
10:23 — № 070 Запорожье — Львов
16:41 — № 772 Хмельницкий — Киев
17:20 — № 769 Киев — Каменец-Подольский
17:43 — № 086 Львов — Запорожье
18:07 — № 055 Киев — Рахов
19:42 — № 138 Хмельницкий — Лиман
20:50 — № 716 Львов — Киев
21:45 — № 081 Киев — Ужгород
22:32 — № 042 Трускавец — Днепр
23:17 — № 049 Киев — Трускавец
23:26 — № 057 Киев — Ворохта
23:26 — № 059 Киев — Чоп.
Также запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего сообщения и/или Интерсити+ из Краматорска, Одессы, Харькова, Запорожья, Днепра и Кривого Рога. Также назначен спецрейс Тернополь — Черновцы под эвакуацию пассажиров харьковских рейсов в Тернополь.
Эвакуация электропоездами:
из Харькова во Львов с пересадкой по Хмельницкому;
из Житомира (начиная с 13:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву;
челночное движение на участке Харьков — Полтава — Кременчуг.
Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.
Эвакуационные поезда для выезда за границу
№ 7603/7604 Львов — Пшемысль, отправление в 00:40;
№ 7605/7606 Львов — Пшемысль, отправление в 05:27;
№ 950 Львов — Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправление в 07:10;
№ 35/36 Львов — Пшемысль (схемой 15 вагонов), отправление в 07:10;
№ 7607/7608 Львов — Пшемысль, отправление в 08:52;
№ 902/903 Днепр — Хелм, отправление в 09:00;
№ 7614/7615 Львов — Хелм, отправление ДПКр-2 в 09:30;
№ 918/919 Запорожье — Хелм, отправление в 06.03.2022 в 11:00;
№ 7609/7610 Львов — Пшемысль, отправление в 12:12;
№ 952 Львов — Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправление в 13:20;
№ 7616/7617 Львов — Хелм, отправление в 14:00 (двойной состав ДПКР-3);
№ 7611/7612 Львов — Пшемысль, отправление в 15:40;
№ 939/940 Харьков — Хелм, отправление в 17:00;
№ 67/68 Киев — Варшава (5 вагонов RIC) с группой вагонов Киев — Хелм (8 вагонов), отправление в 19:13;
№ 7601/7602 Львов — Пшемысль, отправление в 19:55.
Со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) будет курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.
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