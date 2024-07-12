«Укрзализныця» добавила женские купе еще в четырех поездах — Finance.ua
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«Укрзализныця» добавила женские купе еще в четырех поездах

Личные финансы
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«Укрзализныця» добавила женские купе еще в четырех поездах
«Укрзализныця» добавила женские купе еще в четырех поездах
С 1 августа АО «Укрзализныця» добавляет женские купе на четырех рейсах дальнего следования.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
«Укрзализныця выполняет обещание планомерного масштабирования проекта. Женские купе сегодня имеют рекордный уровень удовлетворенности пассажиров — 88%. Поэтому мы внесли необходимые программные доработки, чтобы расширить количество рейсов с женскими купе до 12. На пике летнего сезона перевозок мы выбрали еще 4 направления с долгим временем курсирования, которые популярны именно для отдыха мам с детьми младшего возраста», — отмечает председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

Речь идет о таких рейсах:

  • № ½ Харьков — Ивано-Франковск.
  • ⁠№ 5/6 Запорожье — Ясиня;
  • № 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;
  • ⁠№ 95/96 Киев — Рахов.
Дороже ли они? В УЗ уверяют, что по стоимости эти купе никак не будут отличаться от других купе аналогичного типа на конкретном рейсе, но будут гарантировать определенную конфиденциальность и ощущение безопасности во время путешествия.
Вышеуказанные поезда пополнят перечень из 8 поездов, которые уже сейчас курсируют с женскими купе:
  • ⁠№ 15/16 Харьков — Ясиня;
  • № 17/18 Харьков — Ужгород;
  • № 26/236 Одесса — Ясиня;
  • ⁠№¾ Запорожье — Ужгород;
  • ⁠№ 41/42 Днепр — Трускавец;
  • № 29/30 Киев — Ужгород;
  • № 81/82 Киев — Ужгород;
  • № 75/76 Киев — Кривой Рог.
Билеты в женские купе на указанные поезда будут доступны в приложении Укрзализныци уже с 13 июля.
Посадка в соответствующие вагоны доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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