«Укрзализныця» добавила женские купе еще в четырех поездах — Finance.ua

«Укрзализныця» добавила женские купе еще в четырех поездах
С 1 августа АО «Укрзализныця» добавляет женские купе на четырех рейсах дальнего следования.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
«Укрзализныця выполняет обещание планомерного масштабирования проекта. Женские купе сегодня имеют рекордный уровень удовлетворенности пассажиров — 88%. Поэтому мы внесли необходимые программные доработки, чтобы расширить количество рейсов с женскими купе до 12. На пике летнего сезона перевозок мы выбрали еще 4 направления с долгим временем курсирования, которые популярны именно для отдыха мам с детьми младшего возраста», — отмечает председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.
Речь идет о таких рейсах:
- № ½ Харьков — Ивано-Франковск.
- № 5/6 Запорожье — Ясиня;
- № 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;
- № 95/96 Киев — Рахов.
Дороже ли они? В УЗ уверяют, что по стоимости эти купе никак не будут отличаться от других купе аналогичного типа на конкретном рейсе, но будут гарантировать определенную конфиденциальность и ощущение безопасности во время путешествия.
Вышеуказанные поезда пополнят перечень из 8 поездов, которые уже сейчас курсируют с женскими купе:
- № 15/16 Харьков — Ясиня;
- № 17/18 Харьков — Ужгород;
- № 26/236 Одесса — Ясиня;
- №¾ Запорожье — Ужгород;
- № 41/42 Днепр — Трускавец;
- № 29/30 Киев — Ужгород;
- № 81/82 Киев — Ужгород;
- № 75/76 Киев — Кривой Рог.
Билеты в женские купе на указанные поезда будут доступны в приложении Укрзализныци уже с 13 июля.
Посадка в соответствующие вагоны доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.
⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua
Поделиться новостью