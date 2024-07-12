«Укрзализныця» добавила женские купе еще в четырех поездах — Finance.ua

«Укрзализныця» добавила женские купе еще в четырех поездах Сегодня 16:39 — Личные финансы

«Укрзализныця» добавила женские купе еще в четырех поездах

С 1 августа АО «Укрзализныця» добавляет женские купе на четырех рейсах дальнего следования.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Укрзализныця выполняет обещание планомерного масштабирования проекта. Женские купе сегодня имеют рекордный уровень удовлетворенности пассажиров — 88%. Поэтому мы внесли необходимые программные доработки, чтобы расширить количество рейсов с женскими купе до 12. На пике летнего сезона перевозок мы выбрали еще 4 направления с долгим временем курсирования, которые популярны именно для отдыха мам с детьми младшего возраста», — отмечает председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

Речь идет о таких рейсах:

№ ½ Харьков — Ивано-Франковск.

⁠№ 5/6 Запорожье — Ясиня;

№ 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;

⁠№ 95/96 Киев — Рахов.

Дороже ли они? В УЗ уверяют, что по стоимости эти купе никак не будут отличаться от других купе аналогичного типа на конкретном рейсе, но будут гарантировать определенную конфиденциальность и ощущение безопасности во время путешествия.

Вышеуказанные поезда пополнят перечень из 8 поездов, которые уже сейчас курсируют с женскими купе:

⁠№ 15/16 Харьков — Ясиня;

№ 17/18 Харьков — Ужгород;



№ 26/236 Одесса — Ясиня;



⁠№¾ Запорожье — Ужгород;



⁠№ 41/42 Днепр — Трускавец;



№ 29/30 Киев — Ужгород;



№ 81/82 Киев — Ужгород;



№ 75/76 Киев — Кривой Рог.



Билеты в женские купе на указанные поезда будут доступны в приложении Укрзализныци уже с 13 июля.

Посадка в соответствующие вагоны доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.

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