«Укрпочта» сворачивает обмен на LED-лампы: куда обращаться тем, кто не успел получить — Finance.ua

«Укрпочта» сворачивает обмен на LED-лампы: куда обращаться тем, кто не успел получить Сегодня 15:00 — Личные финансы

В Украине проходит программа бесплатного обмена ламп накаливания на LED-лампы, внедренная Правительством и ЕС. Уже около трех миллионов граждан воспользовались возможностями бесплатного обмена.

Об этом сообщили в Минэкономики.

В целом, программа охватила 23 тысячи населенных пунктов, включая деоккупированные территории и прифронтовые регионы Украины. С начала старта программы почти 3 млн жителей нашей страны обменяли в отделениях Укрпочты около 14 млн ламп.

По состоянию на 22 марта во всех населенных пунктах доступно еще 11 млн ламп, которые могут обеспечить 2,2 млн домохозяйств.

«Мы видим высокие темпы обмена ламп, которые были в начале реализации программы, а сейчас они постепенно прогнозируемо сокращаются. Я призываю граждан, еще не воспользовавшихся предложением Правительства, заменить устаревшие лампочки на новые светодиодные, которые в 8 раз экономят энергию, прийти на Укрпочту и присоединиться к обмену. Таким образом, вы поддержите энергетический фронт страны, ведь обмен проводится именно для снижения нагрузки на энергосети. Программа будет действовать до конца мая», — заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В Минэкономики напомнили, что замена большого количества старых ламп накаливания на современные экономные диодные лампы должна существенно снизить нагрузку на энергосистему, пострадавшую от российских ракетных обстрелов.

Наиболее активны в обмене ламп — жители Киевщины. Здесь обменяли уже почти 2 млн штук, на Днепропетровщине количество обменных ламп составляет 1,4 млн, Львовщине — 1,1 млн, Харьковщине — 860 тыс., Одесщине 810 тыс., Винницкой области 730 тыс., в Черкасской области — 510 тыс.

Но следует иметь в виду, что Укрпочта с 22 марта будет сокращать количество отделений, где можно будет обменять старые лампы накаливания на экономные энергосберегающие LED-лампы. Это происходит из-за сокращения спроса населения в некоторых отделениях — именно они вернутся в обычный формат работы и будут предоставлять только почтовые и финансовые услуги. Центральные отделения и те, где обмен ламп активно проходит, продолжат выдавать светодиоды.

В самых отдаленных селах, которые присоединились к проекту обмена недавно, обмен продлится до конца апреля. А уже с 1 мая обменять старые лампы накаливания на светодиоды можно будет в 23 отделениях в городах-миллионниках и областных центрах страны, где сохраняется высокий спрос и потребность.

Украинцам, желающим сделать предварительный заказ ламп, стоит обратить внимание на наличие отделения Укрпочты в перечне доступных отделений в приложении Дія. Если отделения есть в списке, жители городов, пгт и сел, в которых есть автоматизированные отделения Укрпочты, смогут зарегистрироваться и, подав заявку, обменять лампы, когда они поступят именно в это отделение. Для обмена необходимо иметь паспорт, идентификационный код (РНОКПП) и лампы. Обменять можно до 5 ламп старого образца с любым цоколем на такое же количество LED-ламп.

Справка Finance.ua:

программа обмена лампочек поддержана Европейским Союзом в ответ на призыв Президента Зеленского и реализуется Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации, АО «Укрпочта» во всех регионах Украины, кроме зоны боевых действий и временно оккупированных территорий;

программа, финансируемая ЕС, является составляющей поддержки Европейским Союзом украинского энергетического фронта как один из инструментов энергоэффективности, который позволит обеспечить баланс энергопотребления в пиковые часы.

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