"Укрпочта" прекращает работу 24 февраля, "Новая почта" продолжает работать — Finance.ua

«В связи с введением военного положения, ради сохранения вашей безопасности и безопасности наших работников, отделения „Укрпочты“ не будут работать 24 февраля. Как только ситуация позволит, мы сразу доставим вам посылки и пенсии, а пока будем их хранить», — говорится в сообщении.
Совладелец «Новой почты» Владимир Поперешнюк написал в Facebook, что отделение компании продолжат работать «там, где это возможно и безопасно для людей».
«Обращаюсь ко всем предпринимателям — мы должны сохранять спокойствие, работать, экономику нельзя останавливать ни на миг! Мы на работе, работаем в оперативном штабе, все на месте», — добавил Поперешнюк.