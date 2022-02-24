"Укрпочта" прекращает работу 24 февраля, "Новая почта" продолжает работать — Finance.ua

"Укрпочта" прекращает работу 24 февраля, "Новая почта" продолжает работать

Сегодня 15:34 — Фондовый рынок

Одно из главных предприятий почтовой связи «Укрпочта» прекращает работу 24 февраля из-за введения военного положения. «Новая почта» продолжает работать.

Об этом сообщает в Facebook «Укрпочта».

«В связи с введением военного положения, ради сохранения вашей безопасности и безопасности наших работников, отделения „Укрпочты“ не будут работать 24 февраля. Как только ситуация позволит, мы сразу доставим вам посылки и пенсии, а пока будем их хранить», — говорится в сообщении.

«Новой почты» Владимир Поперешнюк написал в СовладелецВладимир Поперешнюк написал в Facebook , что отделение компании продолжат работать «там, где это возможно и безопасно для людей».

«Обращаюсь ко всем предпринимателям — мы должны сохранять спокойствие, работать, экономику нельзя останавливать ни на миг! Мы на работе, работаем в оперативном штабе, все на месте», — добавил Поперешнюк.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью