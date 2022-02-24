"Укрпочта" прекращает работу 24 февраля, "Новая почта" продолжает работать — Finance.ua
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"Укрпочта" прекращает работу 24 февраля, "Новая почта" продолжает работать

Сегодня 15:34Фондовый рынок
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Одно из главных предприятий почтовой связи «Укрпочта» прекращает работу 24 февраля из-за введения военного положения. «Новая почта» продолжает работать.
Об этом сообщает в Facebook «Укрпочта».
«В связи с введением военного положения, ради сохранения вашей безопасности и безопасности наших работников, отделения „Укрпочты“ не будут работать 24 февраля. Как только ситуация позволит, мы сразу доставим вам посылки и пенсии, а пока будем их хранить», — говорится в сообщении.
Совладелец «Новой почты» Владимир Поперешнюк написал в Facebook, что отделение компании продолжат работать «там, где это возможно и безопасно для людей».
«Обращаюсь ко всем предпринимателям — мы должны сохранять спокойствие, работать, экономику нельзя останавливать ни на миг! Мы на работе, работаем в оперативном штабе, все на месте», — добавил Поперешнюк.
По материалам: Finance.UA
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