Укрпочта планирует выпустить NFT-марку с «русским военным кораблем...» — Finance.ua

Укрпочта планирует выпустить NFT-марку с «русским военным кораблем...» Сегодня 10:12 — Финтех и Карты

Укрпочта планирует выпустить NFT-марку с «русским военным кораблем...», Фото: Укрпошта

Укрпочта планирует выпускать марки в NFT-формате, первой станет марка «русский военный корабль, иди...» — компания ищет партнера для ее выпуска.

Как сообщила пресс-служба Укрпочты, деньги от продажи NFT-марки будут направлены на нужды ВСУ.

«Поскольку за Укрпочтой законодательно не закреплено право выпуска NFT-марок, национальный почтовый оператор проведет конкурс по выбору партнера, который организует выпуск, размещение и продажу NFT. Укрпочта со своей стороны лицензирует права на выпуск NFT марки», — говорится в сообщении.

Принять участие в конкурсе может любое юридическое лицо и физическое лицо субъект хозяйственной деятельности, а заявки можно подать до 29 августа.

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