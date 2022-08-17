Укрпочта планирует выпустить NFT-марку с «русским военным кораблем...» — Finance.ua
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Укрпочта планирует выпустить NFT-марку с «русским военным кораблем...»

Финтех и Карты
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Укрпочта планирует выпустить NFT-марку с «русским военным кораблем...»
Укрпочта планирует выпустить NFT-марку с «русским военным кораблем...», Фото: Укрпошта
Укрпочта планирует выпускать марки в NFT-формате, первой станет марка «русский военный корабль, иди...» — компания ищет партнера для ее выпуска.
Как сообщила пресс-служба Укрпочты, деньги от продажи NFT-марки будут направлены на нужды ВСУ.
«Поскольку за Укрпочтой законодательно не закреплено право выпуска NFT-марок, национальный почтовый оператор проведет конкурс по выбору партнера, который организует выпуск, размещение и продажу NFT. Укрпочта со своей стороны лицензирует права на выпуск NFT марки», — говорится в сообщении.

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Принять участие в конкурсе может любое юридическое лицо и физическое лицо субъект хозяйственной деятельности, а заявки можно подать до 29 августа.
Кстати, биржа криптовалют Coinbase позволяет безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.
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По материалам:
Finance.ua
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