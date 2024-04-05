«Укрнафта» в 2023 году получила чистую прибыль 23,6 млрд грн — Finance.ua

«Укрнафта» в 2023 году получила чистую прибыль 23,6 млрд грн Сегодня 07:27 — Фондовый рынок

ПАО «Укрнафта» по итогам деятельности в 2023 году получило чистую прибыль 23,6 млрд грн, сообщил директор компании Сергей Корецкий в Facebook.

По его словам, независимый аудит отчетности завершен Grant Thornton Ukraine 3 апреля.

«Дивиденды за прошлый год вдвое превышают кумулятивный результат последних десяти лет. Не устаю благодарить каждого и каждую, кто работает в компании, и еще раз подчеркну, что государственное управление может и должно быть эффективным», — отметил Корецкий.

Как сообщалось, утвержденный Кабинетом Министров финансовый план «Укрнафты» на 2024 год предусматривает чистый доход на уровне 118 млрд грн, чистую прибыль — 18 млрд грн.

В 2024 году компания планирует приступить к бурению 30 новых скважин, закупить оборудование для интенсификации добычи, инвестировать в обновление сети.

«Укрнафта» — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, являющаяся оператором национальной сети АЗС из 537 станций, из которых действуют 456. Компания реализует комплексную программу возобновления деятельности и обновления формата автозаправочных станций своей сети. С февраля 2023 года «Укрнафта» выпускает собственные топливные талоны и карты «NAFTAКарта», реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО «Укрнафта-Постач».

Крупнейшим акционером «Укрнафты» является НАК «Нафтогаз Украины» с долей 50%+1 акция. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего ВСУ приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам, которой сейчас управляет Минобороны.

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