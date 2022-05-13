Укргидроэнерго начало экспортировать электроэнергию в Молдову — Finance.ua
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Укргидроэнерго начало экспортировать электроэнергию в Молдову

Сегодня 19:30Энергетика
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Укргидроэнерго начало экспортировать электроэнергию в МолдовуУкргидроэнерго начало экспортировать электроэнергию в Молдову
Государственное Укргидроэнерго объявило о начале экспорта электроэнергии в Молдову.
Об этом сообщается на сайте компании.
10 мая между Укргидроэнерго и молдовским АО ENERGOCOM был заключен экспортный контракт по продаже электрической энергии.
Ежедневно Укргидроэнерго на суточных аукционах по доступу к межгосударственным сетям осуществляет покупку пропускной способности в соответствии с суточным графиком продажи электрической энергии, согласованным с ЕNERGOCOM и ГП Moldelectrica, которое является системным оператором Молдовы.
Компания продает электрическую энергию, обеспечивая покрытие пикового потребления и необходимые объемы для энергосистемы Молдовы. Генерирующих мощностей Укргидроэнерго хватит и на обеспечение энергосистемы Украины, и на экспорт, отметили в компании. В настоящее время проводятся тестовые поставки для отработки взаимодействия с молдовскими партнерами.
«За счет экспорта Укргидроэнерго обеспечивает поступление средств в НЭК Укрэнерго за предоставление услуги по передаче электрической энергии, а также продаже части избыточной электрической энергии в период весеннего половодья», — сказал генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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