Укргидроэнерго начало экспортировать электроэнергию в Молдову — Finance.ua

Укргидроэнерго начало экспортировать электроэнергию в Молдову

Сегодня 19:30 — Энергетика

Укргидроэнерго начало экспортировать электроэнергию в Молдову

Государственное Укргидроэнерго объявило о начале экспорта электроэнергии в Молдову.

Об этом сообщается на сайте компании.

10 мая между Укргидроэнерго и молдовским АО ENERGOCOM был заключен экспортный контракт по продаже электрической энергии.

Ежедневно Укргидроэнерго на суточных аукционах по доступу к межгосударственным сетям осуществляет покупку пропускной способности в соответствии с суточным графиком продажи электрической энергии, согласованным с ЕNERGOCOM и ГП Moldelectrica, которое является системным оператором Молдовы.

Компания продает электрическую энергию, обеспечивая покрытие пикового потребления и необходимые объемы для энергосистемы Молдовы. Генерирующих мощностей Укргидроэнерго хватит и на обеспечение энергосистемы Украины, и на экспорт, отметили в компании. В настоящее время проводятся тестовые поставки для отработки взаимодействия с молдовскими партнерами.

«За счет экспорта Укргидроэнерго обеспечивает поступление средств в НЭК Укрэнерго за предоставление услуги по передаче электрической энергии, а также продаже части избыточной электрической энергии в период весеннего половодья», — сказал генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.