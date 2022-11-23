Укрэнерго потеряло более ₴70 миллиардов из-за российских обстрелов — Шмыгаль — Finance.ua
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Укрэнерго потеряло более ₴70 миллиардов из-за российских обстрелов — Шмыгаль

Энергетика
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Укрэнерго потеряло более ₴70 миллиардов из-за российских обстрелов — Шмыгаль
Укрэнерго потеряло более ₴70 миллиардов из-за российских обстрелов — Шмыгаль
Сумма ущерба НЭК «Укрэнерго» из-за военной агрессии россии составляет более 70 миллиардов гривен.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
«По предварительным оценкам, сумма ущерба НЭК „Укрэнерго“ из-за военной агрессии россии составляет более 70 млрд грн. Над восстановлением энергосетей, поврежденных российскими ракетами и дронами, работает 70 ремонтных бригад. Это более 1000 квалифицированных специалистов», — сказал глава правительства.
Он отметил, что ситуация остается сложной, но контролируемой. Это означает, что во всех регионах продолжают применяться отключения потребителей. Действуют графики отключений.

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«российские террористы бьют по подстанциям и сетям, которые транспортируют электроэнергию. Поэтому иногда невозможно транспортировать большое количество электроэнергии в отдельные области или районы, поэтому ограничения происходят по стране неравномерно», — пояснил премьер-министр.
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Напомним, 10 октября россияне обстреляли украинскую энергосистему. 15 ноября россияне нанесли очередной массовый удар по энергетическим объектам. Атака на энергосистему стала самой большой с начала российской агрессии. Попадания произошли как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии.
НЭК «Укрэнерго» и ряд энергетических компаний провели тренировки и подготовительные мероприятия, чтобы быть готовыми к возможному возникновению блэкаута в случае дальнейших российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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