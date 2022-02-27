Украина запросила экстренную помощь МВФ из-за вторжения России — Finance.ua

Украина запросила экстренную помощь МВФ из-за вторжения России

Сегодня 13:30

Глава Национального банка Кирилл Шевченко как управляющий от Украины в МВФ вместе с министром финансов Сергеем Марченко обратился к Международному валютному фонду о выделении Украине дополнительного финансирования. Средства могут быть выделены по программе экстренной поддержки фонда для его государств-членов — RFI (Rapid Financing Instrument — инструмент быстрого финансирования).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, RFI предоставляет возможность быстрого доступа к финансовой помощи тем странам, которые столкнулись со срочными потребностями платежного баланса, в частности вследствие военных конфликтов.

Объемы финансирования по RFI ограничены 50% квоты страны на год и 100% квоты на кумулятивной основе (хотя до конца 2021 года эти ограничения для противостояния пандемии были повышены до 100% и 150% соответственно). Квота Украины в МВФ — 2 млрд СПЗ, или 2,8 млрд долларов.

Кроме того, сейчас рассматриваются дополнительные варианты экстренной финансовой поддержки Украины. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заверила, что в Фонде активно работают над всеми возможными вариантами финансовой помощи.

Группа Всемирного банка также уже отреагировала на ситуацию в Украине. Стороны обсуждают пакет финансовой поддержки по проекту.

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